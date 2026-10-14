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Isak Šabanović će 5. decembra održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, u MTS Dvorani. Pevač je tim povodom pozvao novinare kako bismo s njim nakon malo dužeg vremena razgovarali o raznim temama. Isak je iskreno odgovorio na sva pitanja koja smo imali za njega.

Prvi solistički koncert u karijeri. Da li je ovo moglo da se desi i ranije ili je sada pravo vreme?

- Ja nisam bio za koncerte, mislim da je to trebalo ranije, ali bilo je šta je bilo, nećemo da se vraćamo unazad. Drugi su hteli da radim tezge i svadbe, a ne dvorane i arene. Sad sam s novim menadžerom i ekipom koji mi daju veliki vetar u leđa. Rekli su mi da ja to mogu i da to zaslužujem, bilo je suza, moram da priznam.

Najveću popularnost si stekao učešćem u "Zvezdama Granda", kako pamtiš to iskustvo? U toj sezoni si bio najveći favorit.

- Da nije bilo takmičenja, ne bi bilo ni mene. Ja sam prezahvalan što se tiče toga, ali nisam ja neki takmičarski duh. To sam mnogo stresno doživeo. Prvi nastup je bio "vau" i onda je to trebalo nadmašiti. To mi je napravilo ogroman stres, jer su se svi vraćali tom nastupu i govorili da moj nastup nije kao taj prvi. To mi je nabijalo ogroman stres i nervozu. Ako pevanje stavimo po strani, bilo je dobro druženje i društvo kad su me prihvatili, jer nije tako bilo od početka. Govorio sam o tome da niko od takmičara nije hteo da priča sa mnom, ali otkad smo se združili, to druženje traje i danas.

1/8 Vidi galeriju Isak Šabanović tokom takmičenja "Zvezde Granda" Foto: Ana Paunković, Printskrin/Prva

Mili ti je bio mentor. U kakvim ste odnosima danas?

- S Milijem nisam u kontaktu u smislu da se čujemo kao pre, ali normalno da ću ga zvati na koncert. Trebajo je kao da budem novi pevač u Miligramu, ali nije se desilo, ko zna zašto je to dobro. Koncert počinjem pesmom koju mi je on radio, pa bi bilo bez veze da ga ne pozovem. Ako bude slobodan 5. decembra, voleo bih da dođe.

Koga bi još od tadašnjih članova žirija voleo da vidiš u prvom redu?

- Od mentora bih voleo da vidim sve, ali ne znam koliko bi se oni odazvali pozivu, jer ko sam ja da njih zovem. Voleo bih i Đorđa Davida da vidim, i Karleušu, Bosanca, Viki. Viki je jedina osoba, ovo sad kažem prvi put, Viki i Taške su jedine osobe koje su me zvale posle takmičenja da mi daju neki savet.

Kažu neki rokeri da si izdao rok muziku, šta ti kažeš na to?

- Ja ne mogu nikako da izdam rokenrol jer sam ja '95. godište. Pevam po klubovima, i kao ja pevam zbog para. Pa da, i? Ja sad sedim kod kuće i ništa ne radim da bi mi neko rekao "bravo, kralju", ma dajte, molim vas. Mene ljudi nisu ni zvali u početku da nastupam po klubovima jer su mislili da pevam samo rokenrol. Zbunio sam i sebe i publiku na početku. Na koncertima ne pevamo narodnjake, na motorijadama pevamo rok, a u klubovima pevamo klupsku muziku kao i svi. Tako da, ako je publici dobro, gazdi dobro, vidimo se opet. Na koncertu će biti vrlo zanimljiv sklop, a ako dva gosta koje želim budu bili slobodni tog dana, biće to dva pevača narodne muzike, ali će jedan narodnjak biti u rokenrol fazonu.

1/6 Vidi galeriju Isak Šabanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES, Printscreen/Hype TV

Pet godina si na sceni, gde si grešio, a koji su ti najbolji potezi?

- Što se tiče najboljeg poteza, to je što sam se u jednom momentu povukao iz medija. Nisam mogao nikako da podnesem to što me snašlo, a drugo i sav taj stres iz takmičenja je došao na naplatu. Jedne noći sam legao u krevet crn, a probudio sam se beo. Osedeo sam za noć. Taj stres je morao negde da izađe. Prošao sam i loše i dobro, ali pamtiću samo lepe dane. Meni kad kaže neki kolega: "Jao, ja sam anksiozan", mislim se - ne znaš ti, brate, šta je anksioznost, pa kad to ode u depresiju... Evo gutam knedlu dok to pričam. Ej, 5. decembar, MTS Dvorana. Bilo je šta je bilo. Da li bih sve iz početka? Apsolutno bih. Sad me boli peta šta će ko da napiše o meni. Mnogo mi je to bilo stresno zbog roditelja, jer su oni mnogo stresno svaki naslov o meni doživljavali. Čak su me u jednom trenutku ubeđivali da se vratim u Bijelo Polje i batalim sve.

Da li si možda te teške momente pretočio u pesmu?

- Moja pesma "Moglo je biti gore" dosta govori o meni i svemu što sam prošao.

Foto: Nemanja Nikolić

Marija Šerifović je rekla u takmičenju da hoće s tobom duet. Šta se desilo s tim?

- Ja sam tad seo s Marijom i pitao je hoće li biti nešto od toga. Ona mi je rekla tada da ima već spreman album i dva dueta i to je tako i bilo. Posle stvarno nisam mogao da je opet pitam da li će biti tog dueta.

Da li se baviš još nekim poslom osim pevanja?

- Počeo sam da snimam vlogove, Marija Šerifović mi je bila inspiracija. Meni je bilo ispod časti da budem influenser, ali sam shvatio da je to vrlo zanimljivo i da je dobro za karijeru. Nedavno sam snimao kad sam radio zube, ali ne snimam svakodnevicu jer tu nema ničeg zanimljivog. Dosadan sam lik (smeh).