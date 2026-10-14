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Nada Pucarević danima je u centru pažnje javnosti nakon što je u potresnoj ispovesti za Kurir otkrila da ju je Kristijan Golubovićbrutalno pretukao u dvorištu kuće u kojoj je godinama živela sa sinom Filipom.

Povodom ovog slučaja Prvo osnovno javno tužilaštvo pre nekoliko meseci uputilo je zahtev policiji da sasluša svedoke i pribavi sve dokaze u vezi s krivičnom prijavom koju je Nada podnela protiv Golubovića.

U međuvremenu, javnosti se obratila i Kristina Spalević, koja je stala na stranu Pucarevićeve i priložila dokaze da je njen bivši partner u junu zaista pretukao nesrećnu ženu.

Foto: Kurir, Ilija Ilić, Printscreen

Ovim povodom kontaktirali smo s Nadom kako bismo i od nje čuli šta misli o ovom Spalevićkinom potezu, ali i kako se sada oseća kada je njen slučaj pokrenut s mrtve tačke.

Nada je najpre s nama podelila kakve su reakcije ljudi na njeno svedočenje, ali i da li joj je danas makar malo lakše nego prethodnih meseci.

- Nisam puno izlazila otkad je moja priča, zahvaljujući vama, izašla u javnost. I dalje sam u strahu od Kristijana, nije mi lako. Prišli su mi pre neki dan jedan mlađi par i jedan čovek. Slabo izlazim, jedino kad moram do lekara ili nešto baš važno da obavim. Imala sam veliki broj poziva i od poznatih i od nepoznatih ljudi. Kažu mi da samo o ovome pričaju u društvu i svi hvale što sam skupila hrabrosti da o ovome javno progovorim. Svi mi kažu da su uz mene. Nije mi lakše, ali osećam da sam bar malo tereta skinula sa sebe. Posebno sad kad sam čula i novosti iz tužilaštva. Nisam više mogla da ćutim i da živim u neizvesnosti. Mnogo je to dug period.

Foto: Printscreen

O vašem slučaju oglasila se i Kristina Spalević, bivša Kristijanova partnerka. Da li vam znači njena podrška i da li ste znali da ona poseduje dokaze o vašem prebijanju?

- Nisam znala. Nismo bili u kontaktu duže vreme, kao što je i sama rekla. Ona me je nazvala kad ste objavili priču da me pita kako sam i da mi kaže da je uz mene. Ta žena je sigurno preživljavala isto što i ja od Kristijana. Njoj svaka čast, ona se sama borila dok je on bio na "Farmi". Ružno je to što priča loše o njoj po medijima.

Koliko često ste viđali Kristinu dok ste živeli u kući koja je sada uzurpirana?

- Ne toliko često, ali sam je viđala. Dva-tri puta je dolazila dok je on bio u rijalitiju da uzme neke stvari. Bila je uvek ljubazna. Sedele smo lepo i pričale o životu. Bilo mi je teško kad je jednom rekla da više ne može da izdrži, da stalno mora da vodi decu sa sobom na posao.

Foto: Printscreen

Da li ste vi gledali Kristijanovo lajv obraćanje u kome on tvrdi da vas nikad nije udario? Izjavio je i da, ako bi on tako udario neku ženu, ona bi na mestu ostala mrtva.

- Nisam gledala, ali ako Kristina kaže da je gledala, ja joj verujem. Ta njegova poruka i moje stanje, to dovoljno govori o svemu.

Vaše nekadašnje komšije su takođe stale na vašu stranu.

- I njima se zahvaljujem od srca. Stvarno ih razumem što pre nisu smeli ništa da kažu i ne ljutim se na njih. Samo mi koji smo živeli pored njega znamo koliko je to teško i opasno. On je veliki lažov i manipulator. Vrlo je ubedljiv kad priča.

U poruci koju je Kristina javno objavila, a koju joj je poslala Kristijanova sestra sa molbom za pomoć, ona piše da je on opasno povredio vašeg prijatelja, sina i vas i da mu je povređena ruka.

- Njegova sestra je prvo rekla da je on prebio nas, pa kad je videla šta je uradila, a on ju je verovatno napao što je to rekla, onda je ona pozvala i vadila se da je on bio napadnut. Da bi se izvukla iz toga. Ona je prvo rekla istinu, a kada je on video šta je uradila, morala je jadna žena da se vadi. Meni je i nje žao. Ona se meni žalila da je Kristijan maltretira i da joj govori svašta. I ona ima strah.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

Na koji način je Kristijan maltretirao i kinjio vašeg sina Filipa?

- Ponižavao ga je, voleo je da izigrava gazdu pred svima. Za sve što mu nije bilo po volji, njemu je neko drugi kriv.

Kristina je spomenula i da Kristijan ima neku vezu u policiji.

- To je čista logika, i ja sam rekla isto. Svima je bilo nelogično što on te večeri kad me je prebio nije bio priveden. Prvih pet-šest dana bila sam jako loše i nisam mogla da dam izjavu, pa su mi rekli da dođem kad mi bude bilo malo bolje. Otišla sam i dala izjavu, a posle desetak dana opet sam otišla da vidim da li su ga pozvali. Rekli su mi da ga nisu našli. Onda sam opet otišla i zamolila ih, dala sam još jednu izjavu. Tek posle mesec dana on je dao izjavu, kad su uspeli da ga nađu. A on je sve vreme bio tamo u kući. Ne znam šta je on izjavio u policiji. Verovatno je sve demantovao, kao što kaže Kristina.

Komšije su nam rekle da je on u vaš deo kuće već uselio neku stariju nepokretnu ženu, a to je potvrdila i Spalevićeva. Da li ste vi znali za to?

- Znala sam. Kristijan je to sam rekao mom Filipu kad ga je sreo u šoping-centru: "Ja sam ti ušao i tu sam stavio jednu ženu da spava." Filip je tu ostao zatečen, nije znao kako da reaguje. Posle su mi i komšije rekle isto.

Foto: Ilija Ilić, Privatna arhiva

Kristina je u video-snimku, pored Miše Paskulova, spomenula i još jednog emotivnog partnera Stele Savić, koji je preminuo na čudan način samo nekoliko dana pre nje.

- Da. To je bio Sloba. Uvek se kulturno javljao. On je dolazio tu i brinuo o njoj, znamo ga još otkad smo mi tu došli da živimo. Branio joj je da pije, bio je uz nju i donosio joj je sve što joj bilo potrebno. Mislim da su se oni baš voleli. Neverovatno, ali je preminuo samo nedelju dana pre Stele. Kristijan je Stelu odveo kod Miše, sigurno je patio za njom.

Kako se Kristijan odnosio prema Steli?

- On je kratko tu bio sa njom da bih ja mogla nešto da primetim. Nju je on vrlo brzo odatle sklonio u njen stan na Karaburmi, a on je tu došao. Na početku je bio fin prema njoj, pričao joj je da će da brine o njoj, da će joj kupovati lekove i hranu, da će joj obezbediti smeštaj i boriti se za njena prava. Dva-tri puta joj je bio doneo novac, i to. U poslednje vreme se žalio na nju da je potrošila sve pare i da samo traži još.

Kakav je bio odnos Stele i Miše? Kristina kaže da ju je on tukao.

- Miša kad popije stvarno galami i viče. Nisam videla da je tuče, ali sam bila čula da viče na nju.

Foto: Ilija Ilić, Privatna arhiva

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Kurir.rs

Kristijan Golubović: