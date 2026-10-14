Slušaj vest

Starlete Ane Korać i pevačice Goce Lazarević u emisiji „Amidži šou“ obeležila je žustra polemika o fotografisanju za društvene mreže, prirodnom izgledu i drastičnoj promeni u broju kilograma.

Ana je otvoreno govorila o tome kako nastaju njene objave na mrežama i priznala da joj spontanost pred kamerom ne ide od ruke.

- Ne umem one spontane fotografije. Moja drugarica je u tome savršena, ali ja ne znam. Ja dok se ne namestim, ja to ne mogu... Ja ne volim spontane fotografije, ali da ispoziram to valjda znam - rekla je Koraćeva. 

"Ljudi vole malo prirodnosti"

Pevačica Goca Lazarević odmah se umešala i otvoreno negodovala zbog pretvaranja u virtuelnom svetu.

- Zar ne mislite da je ljudima dosta svega toga. Ljudi vole malo prirodnosti. Na slikama si lepši nego što jesi.

- Što, šta meni fali - odmah je uzvratila Ana.

Nekadašnja učesnica rijalitija „Zadruga“ Ana Korać vratila se na Pink nakon pet godina medijske pauze, a u emisiji „Amidži šou“ otvorila je dušu o privatnom životu, majčinstvu, suprugu i ljubavi koja, kako priznaje, i dalje traje kao prvog dana. Foto: Pink

Goca joj je na to poslala direktnu poruku pozivajući na realnost.

- Ajde da te vidim u kratkim pantalonama kako kuvaš paradajz. Previše je virtuelnog.

Otkrila koliko ima kilograma

Ana Korać se dotakla i spekulacija o svom fizičkom izgledu. Tom prilikom otkrila je koliko trenutno ima kilograma:

- Imam dovoljno kilograma da me ne odnese vetar, imam blizu 50 kilograma, ja jesam smršala, ali zdrava sam, prava sam, jedem zdravu hranu. Prija mi da budem mršava... - otkrila je starleta. 

Ne propustiteRijalitiANA KORAĆ SE POJAVILA U JAVNOSTI PRVI PUT POSLE 5 GODINA! Izgleda kao lutka, progovorila o privatnom životu i otkrila sve!
Prvo pojavljiivanje Ane Korać nakon 5 godina
Stars"OSTALA SAM U TOM VREMENU, NIKADA NISAM PREBOLELA" Zbog ovoga je Ana Korać grcala u suzama javno: To mi je najteži period...
20220220sceniranjeana-korac2.00-07-19-01.still002.jpg
StarsGODINAMA SU KRUŽILE PRIČE O PRELJUBI, A SADA JE GOCA OTKRILA SVOJU STRANU PRIČE! Evo zašto je ostavila Zahara: "To je bio moj slučaj..."
12301-news1-nemanja-nikolic.jpg
Stars"BACIO MI JE PARE U KRILO I REKAO DA RADIM ŠTA HOĆU" Goca Lazarević otkrila nepoznate detalje braka sa Zaharom: U to vreme je radio sa Brenom
3212664-sceniranjegocalazareviccelaemisija.jpg