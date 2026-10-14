"HAJDE DA TE VIDIM U KRATKIM PANTALONAMA KAKO KUVAŠ PARADAJZ!" Goca Lazarević ŽESTOKO POTKAČILA Anu Korać! Starleta priznala da ima manje od 50 KG
Starlete Ane Korać i pevačice Goce Lazarević u emisiji „Amidži šou“ obeležila je žustra polemika o fotografisanju za društvene mreže, prirodnom izgledu i drastičnoj promeni u broju kilograma.
Ana je otvoreno govorila o tome kako nastaju njene objave na mrežama i priznala da joj spontanost pred kamerom ne ide od ruke.
- Ne umem one spontane fotografije. Moja drugarica je u tome savršena, ali ja ne znam. Ja dok se ne namestim, ja to ne mogu... Ja ne volim spontane fotografije, ali da ispoziram to valjda znam - rekla je Koraćeva.
"Ljudi vole malo prirodnosti"
Pevačica Goca Lazarević odmah se umešala i otvoreno negodovala zbog pretvaranja u virtuelnom svetu.
- Zar ne mislite da je ljudima dosta svega toga. Ljudi vole malo prirodnosti. Na slikama si lepši nego što jesi.
- Što, šta meni fali - odmah je uzvratila Ana.
Goca joj je na to poslala direktnu poruku pozivajući na realnost.
- Ajde da te vidim u kratkim pantalonama kako kuvaš paradajz. Previše je virtuelnog.
Otkrila koliko ima kilograma
Ana Korać se dotakla i spekulacija o svom fizičkom izgledu. Tom prilikom otkrila je koliko trenutno ima kilograma:
- Imam dovoljno kilograma da me ne odnese vetar, imam blizu 50 kilograma, ja jesam smršala, ali zdrava sam, prava sam, jedem zdravu hranu. Prija mi da budem mršava... - otkrila je starleta.