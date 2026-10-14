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Pevačica narodne muzike, Goca Lazarević, u emisiji "Ami G šou" otkrila je da li je zabranjena u Hrvatskoj zbog pesme ''Vidovdan''.

- Ne znam da li sam zabranjena, ali sam uskraćena, posebno u Hrvatskoj i BiH. Žao mi je mnogo zbog toga jer sam po opredeljenju kosmopolit. Žao mi je jer se moje pesme doživljavaju kao nacionalističke, ja nisam nacionalista. ''Svilen konac'' je ljubavna pesma! ''Vidovdan'' je otadžbinska pesma, govori o našoj istoriji. Mnogo mi je žao što to ljudi pogrešno shvataju. S jedne strane me je ta pesma podigla na pijedestal, ali i ograničila jer ne mogu da mrdnem iz Srbije ili dalje od predela gde su samo Srbi - rekla je pevačica.

Goca je dobila pitanje - da li je došlo do pomirenja sa Zoricom Marković, na šta je rekla:

- Ako me pitate zato što je ona nešto rekla, svako ko javno o drugome nešto kaže, govori o sebi, posebno ako je to rečeno bez ikakvog povoda ili razloga - izjavila je pevačica.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević plače u emisiji Foto: Printscreen Prva TV

O razvodu

Zahar je jednom prilikom izjavio da je razlog kraha braka sa pevačicom bio taj što nije želela da se obrazuje. Goca je sada progovorila na tu temu.

- Kad smo se upoznali, ja sam bila devojčica. Završila sam srednju školu, upisala sam fakultet i zaposlila sam se u turističkoj agenciji, od muzike nisam odustala nikad, iako sam od drugih stvari morala, jer smo kasnije dobili i dete. Ja Zahara veoma poštujem, jedan deo njegove ličnosti mnogo volim i poštujem. On ima mnogo X faktora, mnogima je pomogao da postanu zvezde, naravno uz nadoknadu. Završila sam dva-tri fakulteta živeći sa tim čovekom, bio je bogat umom i ja sam mnogo toga naučila od njega. Od genija do ''genija'' postoji jedna tanka crta - rekla je ona pa otkrila da bi se emotivno pomirila sa njim.