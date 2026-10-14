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Voditeljka Tijana Milutinović proslavila je rođendan pred kamerama, a kolege i gosti emisije "Amidži šou" priredili su joj iznenađenje koje nije očekivala. Čim je otkucala ponoć, studio se pretvorio u mesto slavlje, a čestitke su stizale sa svih strana.

Naime, gosti i članovi ekipe su odlučili da voditeljki Tijani Milutinović ulepšaju početak rođendana.

Naime, tačno u ponoć, bend je zasvirao pesmu "Danas nam je divan dan", a mikrofon je preuzeo pevač Amel Ćeman Ćemo, koji je slavljenici uživo otpevao rođendansku čestitku.

Tijanu je ovaj gest vidno obradovao, dok su se ostali učesnici emisije odmah pridružili slavlju.

Tijana Milutinović Foto: Printscreen

Među prvima joj je prišla pevačica Katarina Grujić, koja je ustala kako bi zagrlila voditeljku i lično joj čestitala rođendan.

Ubrzo su se čestitkama pridružili i Ognjen Amidžić, Ana Radulović, kao i ostali gosti, među kojima su bili Goca Lazarević, Ana Korać i Ćemo.

Goca Lazarević sve nasmejala

Poseban trenutak usledio je kada se oglasila Goca Lazarević, koja je slavljenici uputila kompliment i jednom rečenicom opisala njenu vedru prirodu.