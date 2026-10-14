Slušaj vest

Voditeljka Ana Radulović prvi put je pred kamerama otvoreno govorila o tome kako je reagovala na vest da je njen bivši suprug, pevač Mirče Radulović, dobio ćerku sa novom partnerkom Majom. Njeno priznanje u emisiji "Amidži šou" iznenadilo je prisutne, a posebno emotivan bio je trenutak kada je spomenula njihovog sina Kostu.

Pevač Mirče Radulović nedavno je ponovo postao otac, nakon što je njegova izabranica Maja na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Elena. Iako je pevač vest o prinovi nastojao da sačuva od javnosti, informacija je ubrzo dospela u medije, a pažnju je posebno privukla reakcija njegove bivše supruge Ane Radulović.

Voditeljka, koja se od Mirčeta razvela pre godinu i po dana, nije krila da je srećna zbog njegove nove životne uloge, a sada je otkrila i kako je izgledao trenutak kada je sa sinom Kostom saznala da je na svet stigla njegova sestra.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Ana je priznala da su emocije bile toliko snažne da nisu mogli da zadrže suze.

Ana Radulović Foto: Printscreen

Prihvatila sam sjajno. Kosta i ja smo se zajedno rasplakali od sreće, jako sam srećna. Videla sam slike i bebica je prelepa i stvarno sam srećna - ispričala je Ana.

Njene reči izazvale su pozitivne reakcije u studiju, a posebno ju je dirnula pevačica Goca Lazarević, koja nije propustila priliku da pohvali njen odnos prema bivšem suprugu i njegovoj novoj porodici.

Bravo za bebicu i tvoju dušu - poručila joj je Goca Lazarević.

Mirče dobio ćerku sa novom partnerkom

Podsetimo, Ana Radulović i Mirče Radulović stavili su tačku na brak pre godinu i po dana, a iz njihove zajednice imaju sina Kostu.

Nakon razvoda, pevač je započeo novo emotivno poglavlje sa Majom, sa kojom je sada dobio ćerku Elenu.

Iako o privatnom životu bivšeg supruga ne govori često, Ana je i ranije potvrdila da je znala da Mirče očekuje prinovu, kao i da mu je čestitala.