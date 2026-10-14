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Karlo Ječmenek i Uroš Stanić nakon razmišljanja i pregovora došli su do zaključka da je vreme da ozvaniče vezu.

Njih dvojica su prvi muški gej par koji je obelodanio svoj odnos ispred kamera, te su se upisali u istoriju rijalitija.

"Od sada smo zvanično zajedno"

- Uroše, ako sada ne ozvaničiš vezu, misliću da ti ti folirant. Karlo je pokazao da mu je stalo, mesec dana te čeka i promenio se zbog tebe - rekla je Sanja.

- Jeste, hvala ti Sanja - dobacio je Karlo.

- Evo, od sada smo zvanično zajedno - priznao je Uroš.

- On to sada priča, a ko znas koja priča sutra ima da bude - dodao je Karlo.

Foto: Printscreen

Uslovi

- Ne, ja nisam pijan. Spavaš večeras kod mene u krevetu - rekao je Uroš.

- Dobro, ali ako ovo radiš jer si pijan...videćeš - brecnuo se Karlo.

- Samo da znaš, sa mnom moraš da provodiš vreme, posvećuj mi pažnju, kuvaj mi... - rekao je Uroš.

- Ne znam da kuvam. A šta ćeš ti meni da daš? - upitao je Karlo.

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- Sebe, pažnju, emocije...sebe jednostavno. Biću ti lojalan i očekujem da ti budeš meni, ne smeš da gledaš u druge - rekao je Uroš.

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

Pravila ponašanja

- Želiš da budem asocijalan - rekao je Karlo.

- Glorija, Sanja i Slađa, sa njih tri možeš da pričaš - rekao je Uroš.

- Sa njima i pričam jedino - izjavio je Karlo.

- Sa muškarcima da se tuširaš ne možeš i kad se oblačiš ideš sa mnom, kao i ja sa tobom - rekao je Uroš.