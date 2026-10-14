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Aneli Ahmić i Filip Car bil su jedni od najveselijih na žurki, a onda je idili ubrzo došao kraj.

Kada su otišli u rehab i razmenjivali nežnosti, Filip se iznervirao i isterao je napolje.

Izbacio je napolje

- Izađi van odmah - rekao je Car.

- Čekaj bre - rekla je Aneli dok je izlazila iz kreveta.

- Boli me bre... Neće te ništa oprati - nastavljao je Filip.

Nakon što su bili u svađi neko kratko vreme, došlo je vreme i za pomirenje.

Kako to kod njih uvek biva, ljubili su se kao da se ništa nije dogodili a onda je usledila i vrela akcija.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Divljačka akcija

Aneli se vratila u rehab, a onda su zaboravili na sve probleme. Zidovi su su se tresli od njihove strasti, te je sve odzvanjalo od akcijanja do jutarnjih časova.

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Aneli o Caru

Aneli je nedavno priznala koliko je zaljubljena u Cara iako je stalno vređa i ponižava.

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem Aneli je otkrila sve što joj leži na srcu.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Car Foto: Printscreen

- Osećam se zaljubljeno. Naravno da ćemo se opet posvađati. Zašto bi nastao haos za neku sitnicu? Filipu ne mogu naći trenutno ni jednu manu. Strah ga je da ja ne bih nekoga pogledala. Dođe u sobu, vidi Filipa i pita me između redova. Ne zanima me Filip. Čujem da provodi vreme sa Biljanom. Ja ovo što imam sa Carem ne mogu uporediti. Ja njega vidim kao nekog ko će stati iza mene. On ima svoje dobre strane gde se sam umili, iskazuje emocije - iznela je Aneli.