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Voditeljka Jovana Jeremić iznenadila je javnost kada je prvi put otvoreno progovorila o teškom životnom periodu kroz koji je prošla, a o kojem do sada nije želela da govori. Iako je publika navikla da je vidi nasmejanu, energičnu i uvek spremnu da bez zadrške iznese svoje mišljenje, malo ko je znao da je iza kamera vodila i lične borbe koje je odlučila da sačuva daleko od očiju javnosti.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

Naime, Jovana je sada otkrila da joj je jedan rutinski lekarski pregled prošle godine spasao život, a njeno priznanje pokazalo je da se i iza njenog samouverenog nastupa kriju teški trenuci o kojima javnost nije znala gotovo ništa.

Voditeljka, koja je poznata po tome što otvoreno govori o brojnim temama iz privatnog života, priznala je da je određene borbe ipak odlučila da zadrži za sebe. Kako je objasnila, nije želela da izaziva sažaljenje drugih ljudi, niti da se o njenim problemima govori u javnosti.

Ipak, sada kada je težak period iza nje, odlučila je da podeli svoje iskustvo kako bi skrenula pažnju ženama na značaj preventivnih pregleda.

"Jedan pregled mi je spasao život"

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Obavezno idem dva puta godišnje na pregled dojki i ginekološke preglede. I reći ću samo da mi je jedan pregled prošle godine spasao život. O tome nikada nisam pričala javno, ali možda je sad pravi momenat da kažem, kada je sve prošlo. O nekim borbama uopšte nisam pričala u javnosti da me neki ljudi ne bi sažaljevali i da ne bih privlačila pažnju - rekla je voditeljka za "Srećne.rs".

Ovim priznanjem Jovana je prvi put nagovestila koliko je prethodna godina za nju bila izazovna. Iako je često govorila o poslovnim uspesima, ljubavnom životu i svakodnevnim obavezama, o zdravstvenom problemu sa kojim se suočila odlučila je da ćuti.

Voditeljka nije želela da otkriva detalje zdravstvenog problema sa kojim se suočila, ali je naglasila da je i u najtežim životnim trenucima uspevala da ostane snažna.

Istakla je da nikada nije dozvolila da je problemi slome, čak ni onda kada su, prema njenim rečima, drugi ljudi posustajali.

"Bila sam jaka kada mi je bilo najteže"

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam jaka i bila sam jaka kada mi je bilo najteže u životu i kada su svi drugi poklekli, ja nisam. Zato uvek govorim o zdravlju žene i koliko je važno da žena ide da se pregleda - istakla je Jovana.

Iako nije precizirala o kakvom je zdravstvenom problemu bilo reči, voditeljka je jasno stavila do znanja da je pravovremeni odlazak kod lekara za nju bio od presudnog značaja.

Svojom ispovešću želela je da pošalje važnu poruku svim ženama da brigu o sopstvenom zdravlju nikada ne stavljaju u drugi plan, bez obzira na svakodnevne obaveze i ubrzan tempo života.

Jovana je tako još jednom pokazala da, uprkos tome što je njen privatni život često pod lupom javnosti, postoje trenuci i borbe koje je želela da prođe daleko od kamera, čuvajući svoju privatnost sve dok nije bila spremna da o njima javno govori.