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Prošlo je sedam godina od smrti Divne Karleuše, majke pop dive Jelene Karleuše, ali bol zbog njenog odlaska za pevačicu ne jenjava. Nekadašnja poznata radio-voditeljka preminula je 3. marta 2019. godine, a iza sebe je ostavila brojne uspomene, prijatelje i kolege koji je i danas pamte po dobroti i velikoj podršci koju je pružala mnogim estradnim umetnicima.

Foto: Damir Dervišagić

Ipak, posebnu pažnju privlači sudbina njenog porodičnog doma u beogradskom naselju Altina. Kako je Jelena ranije otkrila, kuća u kojoj je njena majka provela poslednje dane ostala je zaključana nakon njene smrti, a pevačica od tog kobnog dana više nijednom nije smogla snage da zakorači u nju.

Sve ono što je Divna tokom života stvarala, kupovala i brižljivo čuvala ostalo je iza zatvorenih vrata, a upravo je ta činjenica Jelenu navela da potpuno drugačije počne da gleda na materijalne stvari i životne vrednosti.

"U tu kuću više nikada nisam ušla"

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Divna je preminula u svom domu dok se Jelena vraćala sa nastupa u Beču. Po dolasku u Beograd pevačicu su sačekale najteže vesti, a gubitak majke, za koju je bila izuzetno vezana, ostavio je neizbrisiv trag u njenom životu.

Jelena je prošle godine, gostujući u emisiji "U ringu", prvi put detaljnije govorila o tome šta se dogodilo sa majčinom imovinom i zbog čega se nikada nije vratila u njen dom.

- Sve za šta je moja majka u životu skupljala i zaradila i za šta se borila ostalo je njenoj kući zaključano, a ja u tu kuću više nikad nisam ušla. Ostala je onako kako smo je izneli iz kuće, tako je ostalo sve njeno i ja sam shvatila da sve što imamo sad đinđuve, zlato, kola, stanove je potpuno nebitno - rekla je Jelena u emisiji "U ringu".

Ove reči pokazale su koliko je smrt majke promenila pevačicin pogled na život. Iako je tokom karijere stekla veliko bogatstvo i uživala u luksuzu, Jelena je priznala da je tek nakon Divninog odlaska shvatila koliko materijalne stvari gube značaj kada izgubimo nekoga koga najviše volimo.

Komšije otkrile detalje poslednjih dana

1/5 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Printscreen, Print Screen, Printscreen/Instagram

Nakon Divnine smrti, njene komšije iz Altine govorile su o tome kakva je bila van kamera i javnog života. Svi su je pamtili kao ljubaznu, kulturnu i nasmejanu ženu koja je, uprkos velikoj popularnosti svoje ćerke, živela mirno i povučeno.

Jedan od prvih komšija tada je otkrio da je Divnu poslednji put video nekoliko meseci pre smrti.

- Bila je ljubazna i uvek se rado javljala u prolazu, ali je poslednja četiri meseca nisam video – rekao je voditeljkin prvi komšija odmah nakon Divnine smrti.

Druga komšinica prisetila se i dešavanja na dan kada je Divna preminula. Kako je tada ispričala, primetila je neobičnu situaciju ispred kuće, ali u prvi mah nije znala šta se dogodilo.

- Živela je s jednom plavom ženom, verovatno sa sestrom. Tog dana je ta gospođa išla više puta uz stepenice i izlazila napolje, a onda je stigla Hitna pomoć. Baš smo se čudili zbog koga je došla, a onda smo posle saznali da je reč o Divni. Mnogo nam je žao. Nismo je sretali često, ali se uvek nasmejana javljala u prolazu, iako se nije baš družila s komšilukom po kućama – ispričala je jedna baka odmah nakon Divnine smrti.

Živela skromno, iako joj je ćerka bila velika zvezda

1/8 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Divna Karleuša živela je na kraju jedne slepe ulice u beogradskom naselju Altina, u kući koja se sastojala od prizemlja i potkrovlja.

Iako je njena ćerka godinama važila za jednu od najpoznatijih i najuspešnijih pevačica na domaćoj sceni, Divna nije želela da zavisi od njenog novca. Bila je samostalna, posvećena poslu i naviknuta da se za sve što ima sama izbori.

Jelena je, s druge strane, bila izuzetno vezana za majku i trudila se da joj ispuni svaku želju. Često su zajedno putovale i provodile vreme, a pevačica je koristila svaku priliku da je obraduje poklonima i pažnjom.

Za poslednji rođendan Divna je od Jelene i njenog tadašnjeg supruga Duška Tošića dobila automobil, što je bio jedan od njihovih načina da joj pokažu ljubav i zahvalnost za sve što je tokom života učinila za porodicu.

Dom pun uspomena ostao iza zatvorenih vrata

1/5 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Print Screen, Damir Dervišagić, Printscreen

Divna je bila mnogo više od majke poznate pevačice. Kao dugogodišnja radio-voditeljka ostavila je značajan trag na domaćoj estradi, a mnogi pevači i danas je pominju kao osobu koja im je pomagala na početku karijere.

Za Jelenu, međutim, njena majka bila je najveći oslonac i osoba čiji odlazak nikada nije uspela u potpunosti da preboli.

Zbog toga posebno emotivno zvuči njeno priznanje da je majčin dom ostao onakav kakav je bio nakon Divnine smrti. Iza zaključanih vrata ostale su stvari koje je voditeljka godinama skupljala, ali i uspomene na život koji se tog 3. marta 2019. zauvek promenio.

Pevačica nije otkrila da li planira da jednog dana ponovo otvori vrata majčine kuće, ali je jasno da za nju taj prostor ima neprocenjivu emotivnu vrednost.