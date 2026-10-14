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Ana Korać nakon gotovo pet godina medijske ilegale pojavila se na malim ekranima i progovorila o svom privatnom životu.

U emisiji Amidži šou otkrila je šta se dešavalo u njenom domu i zašto je toliko dugo nije bilo u janosti.

"Uvek sam težila da budem savršena"

Koraćeva je priznala i čime će se baviti u narednom periodu, te je otkila detalje novog biznisa.

- Ja nikad nisam krila šta volim, uvek sam težila da budem savršena, nisu me nikad pogađali ti komentari... Grešila jesam i ja, priznajem. Pričala sam sve što sam radila, grešila sam zbog prevelikih grudi, usana, ja sam sve to izvadila. Od sledećeg meseca kreće moj podkast, ugostiću najbolje doktore iz Beograda i pričaćemo o svim tabu temama, šta treba, a šta ne treba da rade mlade devojke - govorila je Ana i dodala:

Foto: Pink

"Ja ću pomoći devojkama"

- Ja imam mnogo iskustva što se tiče toga. Imam prijateljicu koja je ozbiljan pakao prošla zbog grudi i na suđenju je s doktorkom. Ja ranije nisam imala gde da pogledam, da se informišem. Ja ću pomoći devojkama i reći ću im šta treba, a šta ne treba da rade... Ne treba preterivati, biće zanimljivo.

"Nikad mi lepše i mirnije nije bilo u životu"

Koraćeva u emisiji nije krila koliko joj majčinstvo znači, ističući da su joj suprug i sin danas na prvom mestu i da nikada nije bila zadovoljnija svojim životom.

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- Posvetila sam se majčinstvu, nikad mi lepše i mirnije nije bilo u životu. Porodica mi je pioritet, na prvom mestu, stvarno sam presrećna - rekla je ona, a potom potvrdila i da se udala.

- Udala sam se, da - kratko je odgovorila Ana.