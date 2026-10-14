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Tokom prve festivalske večeri Sabora narodne muzike Srbije, za titulu pobednika takmičilo se 16 kompozicija. Pobednik prve večeri festivala je pesma "Lenka" koju je izveo Mladen Jovičić Miško, koji je takođe pisao tekst i muziku.

Nakon glasanja, utvrđeno je da su zapravo dve kompozicije osvojile najviše glasova, tako da se pristupilo posebnom pravilu. Prema Pravilniku festivala, bolje se kotira pesma koja ima više većih ocena. Kompozicija "Lenka" je osvojila dva puta maksimalni broj bodova, a kompozicija "Uvek moja, moja više nikad", ima samo jednu najvišu ocenu.

Tako je drugo mesto pripalo pesmi pod rednim brojem 8, "Uvek moja, moja više nikad" u izvođenju Đorđa Čavića, a treće kompoziciji pod rednim brojem 4, "Tvoje srce" koju izvodi Ivana Dimkovski.

Nagradu za najbolji tekst osvojio je Nemanja Radivojšić za pesmu "Lena" koju je izveo Petar Nisić.

Nagrada za najbolji aranžman pripala je Nemanji Mihajloviću za pesmu "Tvoje srce" u izvedbi Ivane Dimkovski.

Nagradu za najbolju interpretaciju ponela je pesma "Vojnikova priča" u izvođenju Strahinje Živanovića.

Publika je glasanjem za pobednika Sabora izabrala pesmu "Tvoje srce" u izvođenju Ivane Dimkovski.

Na drugom mestu, prema glasovima publike je kompozicija "Bagrem beli", a na trećem, pesma "Jelo, Jeleno".

1/4 Vidi galeriju Sabor narodne muzike Foto: RTS/Gordan Jović

Inače, sve učesnike tokom prve večeri festivala pratili su vrhunski muzičari – Saborski orkestar SEMUS-a i Veliki tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine. Scenario festivala potpisuje Slobodan Simojlović, a program je vodio prvi put, voditeljski trio – Marija Veljković, Stefan Mrvaljević i Ivana Milenković.

Za zagrevanje i početak muzičke večeri gledaoci su mogli da poslušaju ansamble „Tamburica 5" i „Svilen konac".

Dragiša Golubović je u ime SEMUS-a uručio ansamblima prestižnu nagradu Zlatna ptica. Zlatnu pticu dobio je i Branko Belobrk, legenda Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

Večeri je poseban pečat dao nastup Zvonka Bogdana kome je priređeno posebno iznenađenje.

Savez estradnih umetnika Srbije je ustanovio najveću nagradu svog esnafa, priznanje koje se dodeljuje onima koji su dugo i dostojno predstavljali profesiju estradnog umetnika.Nagradu Zlatna ptica, Zvonku Bogdanu, uručio je Dragiša Golubović, predsednik SEMUS-a.

Tokom glasanja publike, priređeno je kratko podsećanje na Sabor iz 2025, uz nastup prošlogodišnje pobednice – Aleksandre Ivanov Cake.

Kurir/RTS