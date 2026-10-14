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"Nek se vrati u svoje selo"

Čaprićeva je pobesnela na pitanje o njoj, te je odbrusila i stavila tačku na polemisanje o odnosu sa Natašom.

- Sad i zauvek, više neću pomenuti nešto što će da deradira moje ime. Neka seljanka koja je juče došla, ispilila se, ne zna ni da peva ni da progovori - rekla je Sandra za TV Hype i dodala:

Foto: Damir Dervišagić

- Hvali se Harisom Džinovićem, treba da ide da se srami i vrati u selo gde je došla.

Krađa je nedopustiva

Nataša Alimpić otvoreno je nedavno govorila o problemu krađe bakšiša na estradi, ističući da je ta pojava mnogo češća nego što se javno priznaje. Tom prilikom podelila je i lično iskustvo, navodeći da je neprijatnu situaciju doživela sa koleginicom i bivšom rijaliti učesnicom Sandrom Čaprić.

- Mislim da je to mnogo zastupljenije nego što se priča. Takve stvari nikome ne idu u prilog, jer svi radimo zajedno – i pevači i muzičari. Jedni bez drugih ne možemo. Krađa je nešto što je apsolutno nedopustivo - rekla je Nataša za Alo.

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

- Imala sam situaciju sa Sandrom Čaprić. Bila je angažovana na brzinu, pevala je jedan blok od pola sata do sat vremena, uzela je pozamašnu sumu i otišla bez pozdrava, kao da je to sasvim normalno. Kada sam pokušala da razgovaram sa njom, rekla mi je da ima dogovor sa gazdom i da sam ja nesposobna jer ne znam da uzmem bakšiš – ispričala je Alimpićeva, ne krijući razočaranje zbog takvog postupka koleginice.

Sandra Čaprić uhvaćena kako krade minđuše

Pevačica nije prvi put umešana u priču neke krađe.

Sandra Čaprić ukrala je nedavno minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu 2023. godine i pevačica je tad prijavljena policiji, pisao je Kurir.

U zapisniku do kojeg smo tad došli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je više puta uhvaćena u krađi Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Pevačica vređala i pretila

- Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Vocapa poslala poruku: "Pošaljite žiro račun i bez nervoze." Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: "Dobićete novac do 12 sati zaboravite". Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje "najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje" i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: "Ti si u problemu, kravo!" Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom "cindycokic" šalje poruke na profil butika "ninas oficial" sadržine "još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi" - navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".