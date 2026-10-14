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Pevačica Dragana Mirković već više od četiri decenije važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, a malo ko zna da na početku uopšte nije želela da se bavi pevanjem. Iako je još kao devojčica pokazivala izuzetan talenat, sudbina je za nju imala drugačije planove, a jedan neobičan susret u Beogradu ostao joj je urezan u sećanje za ceo život.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Dragana je davne 1984. godine, kada je tek zakoračila u svet muzike, doživela trenutak koji ju je toliko uzbudio da je potpuno zaboravila zbog čega je zapravo došla u prestonicu. Iako je trebalo da se upozna sa radom muzičkog studija i mogućnošću snimanja prve ploče, susret sa jednim od najpoznatijih jugoslovenskih glumaca za nju je bio mnogo važniji od svega ostalog.

Nije želela da postane pevačica

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dragana Mirković odrasla je u Kasidolu, nadomak Požarevca, gde je još od najranijeg detinjstva pokazivala ljubav prema muzici. Nastupala je na lokalnim priredbama, a njen raskošan glas brzo je privukao pažnju ljudi iz muzičke industrije.

Kada se pročulo za talentovanu devojčicu, predstavnici muzičke industrije iz Beograda došli su u njeno rodno mesto kako bi je upoznali i ponudili joj priliku da započne profesionalnu karijeru.

Međutim, Dragana u tom trenutku nije maštala o velikim koncertima, slavi i popularnosti. Naprotiv, imala je ogromnu tremu i nije volela da peva pred velikim brojem ljudi, iako joj je muzika bila jedna od najvećih ljubavi.

Kako je kasnije pričala, život u malom mestu sredinom osamdesetih godina bio je potpuno drugačiji nego danas. Televizijski program bio je ograničen, prikazivala su se svega dva filma nedeljno, a slobodno vreme uglavnom je provodila čitajući knjige.

Upravo zbog želje da nakratko promeni svakodnevicu, odlučila je da otputuje u Beograd, prošeta gradom i vidi kako izgleda pravi muzički studio.

Bila je uverena da od snimanja ploče neće biti ništa, pa je celo putovanje doživela kao zanimljiv izlet.

Susret sa legendarnim glumcem ostavio je bez teksta

1/13 Vidi galeriju Ljubiša Samardžić - uloge Foto: Printscreen Youtube / Joca, Printscreen/Youtube

Kada je stigla na Košutnjak, ispred velikog studija ugledala je legendarnog glumca Ljubišu Samardžića.

Za mladu Draganu, koja je do tada živela daleko od sveta poznatih, susret sa čovekom kog je gledala na televiziji predstavljao je ogromno iznenađenje.

Od uzbuđenja je gotovo zanemela, a kasnije je priznala da je jedva uspela da mu se obrati.

- Ja sam samo uspela da promucam: 'Dobar dan, kako ste?', a on je rekao: 'Dobar dan mala, šta radiš ovde?' - prisetila se Dragana Mirković.

Taj kratak razgovor za nju je bio toliko značajan da je u trenutku zaboravila na sve što ju je tog dana čekalo.

Umesto da razmišlja o snimanju ploče i mogućem početku pevačke karijere, bila je presrećna što je imala priliku da upozna jednog od svojih omiljenih glumaca.

Nije ni slutila kakva je karijera čeka

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Iako je u Beograd otišla bez velikih očekivanja, upravo je 1984. godina označila početak njene profesionalne muzičke priče.

Pesma "Imam dečka nemirnog“ postala je jedan od njenih prvih velikih hitova, a mlada pevačica iz Kasidola ubrzo je počela da osvaja publiku širom tadašnje Jugoslavije.

Usledili su brojni albumi, koncerti i pesme koje su obeležile njenu karijeru, a Dragana je tokom narednih decenija izrasla u jednu od najprepoznatljivijih pevačica regionalne muzičke scene.

Ipak, uprkos ogromnom uspehu koji je kasnije postigla, susret sa Ljubišom Samardžićem ostao je jedna od njenih najdražih uspomena iz perioda kada je tek ulazila u svet šou-biznisa.