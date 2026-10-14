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Voditeljka Ana Radulović je iznela šokantne detalje o rijaliti učesniku Ivanu Marinkoviću i sudskom sporu koji vodi sa njim. Jedna od tema koje su privukle veliku pažnju jeste sudski proces koji je voditeljka ranije pokrenula protiv Ivana Marinkovića.

Ana je potvrdila da je dugovanje u potpunosti izmireno, nakon čega je povukla tužbu.

- Tada, u tom trenutku, me je zamolio samo da podelimo na rate. Jeste, izmirio je dugovanje, povukla sam tužbu - otkrila je Radulovićeva.

Ana se dotakla i sudskog postupka u vezi sa bivšom devojkom Nenada Marinkovića Gastoza, Nađom, a povodom spornog snimka koji je dospeo u javnost. Voditeljka je navela da je stupila u kontakt sa devojkom za koju tvrdi da se nalazi na snimku i da poseduje prepisku.

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović stigla na sud Foto: Printscreen/Pink.rs

- Znam, dopisivala sam se sa njom. Rekla sam joj da nije u redu što nije sprečila to, pošto je znala da je ona na snimku. Igrom slučaja je mogla da spreči tu situaciju, pošto je možda bila tu negde blizu kad se to snimalo. Pisala sam joj, imam te poruke. Rekla sam da ću reći javno, ukoliko bar neko ne kaže da to nije istina, jer ja znam da je ona na snimku. U porukama mi je to i potvrdila. Čekam da se završi suđenje, sutra imam ročište... Sad će dve godine otkako se sudim. Devojka se ta nije pojavila nikada, nije primila taj poziv. Verujem da ni sutra neće doći, ali strpljen - spasen - ispričala je detaljno Ana.



Odnos sa bivšom svekrvom

Govoreći o privatnom životu, Ana se osvrnula na odnos sa porodicom bivšeg supruga. Dok o bivšem svekru nije želela detaljnije da govori, za bivšu svekrvu je imala samo reči hvale.