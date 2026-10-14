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Pop diva Jelena Karleuša, koja će 17. oktobra održati veliki solistički koncert u areni "Jane Sandanski" u Skoplju, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon gostovanja u jednom podkastu, gde je bez zadrške govorila o svom privatnom životu, porodici, bivšim muževima, ali i sadašnjem emotivnom partneru.

Foto: Kurir

Pevačica, koja je poznata po britkom jeziku i tome što retko priznaje greške, ovog puta iznenadila je priznanjem da ipak postoje ljudi kojima bi želela da se izvini zbog svega što su prošli uz nju.

Naime, Jelena je otvoreno govorila o svojim životnim odlukama i turbulentnim odnosima, a posebno je iznenadila kada je među osobama kojima duguje izvinjenje navela pokojnu majku Divnu Karleušu, svoju decu, bivše supruge Duška Tošića i Bojana Karića, ali i sadašnjeg partnera.

"Priredila sam im paklene životne epizode"

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

Iako je na početku istakla da nije osoba koja se lako izvinjava, Karleuša je priznala da je svesna da život sa njom nije uvek bio jednostavan.

- Ja sam osoba koja ne voli da se izvinjava, ali bih se izvinila mojoj majci, mojoj deci, članovima moje porodice, pa i Dušku, mom bivšem mužu Bojanu Kariću, pa i sadašnjem partneru, što sam im priredila nezaboravne paklene životne epizode, ali barem im nije bilo dosadno, je l' tako? Izvinite što vam nije bilo dosadno - poručila je Jelena tokom gostovanja u podkastu.

Ovim priznanjem pevačica je još jednom pokazala da ume da govori o sebi i svojim postupcima, ali i da čak i ozbiljne životne teme okrene na šalu.

Posebnu pažnju privuklo je to što je spomenula sadašnjeg partnera, o čijem identitetu nije govorila u ovoj izjavi, ali ga je stavila u isti kontekst sa bivšim muževima i članovima porodice.

Spomenula oba bivša muža

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Bojan Karić Foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

Poznato je da je Jelenin privatni život godinama bio jedna od glavnih tema domaćih medija, naročito njeni brakovi sa Bojanom Karićem i Duškom Tošićem.

Njen prvi brak sa Bojanom Karićem trajao je kratko, dok je sa nekadašnjim fudbalerom Duškom Tošićem provela mnogo godina i dobila dve ćerke, Atinu i Niku.

Njihov odnos često je bio pod budnim okom javnosti, a o razvodu i porodičnim odnosima pevačica je u više navrata otvoreno govorila.

Ipak, ovog puta nije želela da ulazi u pojedinačne detalje odnosa sa bivšim supružnicima, već je kroz duhovitu, ali i iskrenu izjavu priznala da su ljudi koji su joj najbliži prolazili kroz brojne izazove.

Nije zaboravila ni pokojnu majku

1/10 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Print Screen, Printscreen, Damir Dervišagić

Posebno emotivan deo njenog priznanja odnosi se na majku Divnu Karleušu, koja je preminula 2019. godine.

Jelena nikada nije krila koliko je bila vezana za majku, koja joj je predstavljala najveću podršku tokom života i karijere.

Zbog toga je činjenica da je upravo Divnu prvu spomenula među osobama kojima bi se izvinila dala dodatnu emotivnu težinu njenim rečima.