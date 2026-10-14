Slušaj vest

Koncert legendarnog Milančeta Radosavljevića u hali Čair u Nišu, prvobitno zakazan za 15. oktobar, pomeren je iz zdravstvenih razloga za 24. decembar 2026. godine.

Sve ulaznice kupljene za prvobitni datum važiće i za novi termin, bez potrebe za zamenom.

Publika koja je s mnogo ljubavi iščekivala susret sa omiljenim pevačem moraće da sačeka decembar, a organizatori zahvaljuju svima na razumevanju, strpljenju i podršci. Kako ističu, Milančetovo zdravlje sada je na prvom mestu, uz zajedničku želju da pred nišku publiku izađe spreman za veče puno pesme, emocija i uspomena.

U pitanju nisu veći zdravstveni problemi već prehlada.

Foto: Privatna arhiva

Iz istih razloga Milanče je otkazao i gostovanje na Saboru narodne muzike, gde je trebalo da primi nagradu. Tim povodom obratio se publici i izrazio žaljenje što neće moći da prisustvuje ovim događajima.

- Žao mi je što ne mogu da se pojavim u Nišu i na Saboru narodne muzike. Koncert u Nišu je pomeren za 24. decembar, a svima preporučujem da pogledaju Sabor i uživaju u narodnoj muzici - rekao je Milanče.

Pevač svojoj publici šalje mnogo ljubavi i zahvalnosti za podršku, uz želju da se 24. decembra u Čairu okupe svi koji njegove pesme vole i uz njih stvaraju uspomene.

Novi susret u Nišu biće prilika da zajedno pevaju pesme koje već decenijama povezuju generacije.