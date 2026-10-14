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Ana Korać odlučila je da napravi veliki zaokret i okuša se u novoj poslovnoj ulozi! Jedna od najpoznatijih dama sa javne scene rešila je da postane voditeljka i pokrene sopstveni podkast, u kojem će ugostiti isključivo renomirana imena iz sveta medicine.

Za razliku od brojnih emisija koje se bave privatnim životima poznatih, intrigama, raskidima i ljubavnim brodolomima, Ana je odlučila da njen projekat ima potpuno drugačiju misiju da otvori važne teme, razbije predrasude i publici pruži informacije koje mogu da joj budu od velike koristi.

Poslovni projekti

Koraćeva ne krije da iza ove odluke stoji i njeno lično iskustvo, ali i želja da se o pojedinim pitanjima mnogo više govori. Kako ističe, mladi danas često prate trendove, ne razmišljajući dovoljno o posledicama svojih odluka, zbog čega smatra da je važno da čuju savete stručnjaka i nauče da prepoznaju šta je zaista dobro za njih.

-Pokrećem podkast, to je istina. Nikada nisam krila šta sam volela. Ja sam uvek težila da budem savršena sebi i svom suprugu. Žao mi je što se u našoj zemlji ne priča više o tome. Sve što sam radila, ja sam i pričala. Neću ugostiti estradu gde ćemo pričati o tračevima, razvodima, niti to mene zanima. Ugostiću najbolje doktore iz naše zemlje i pričaćemo o svim tabu temama. Govorićemo o tome šta treba da rade mlađe generacije, a šta ne treba da rade -otkrila je Ana, gostujući u emisiji "Amidži šou"

Srećna i ispunjena žena

1/4 Vidi galeriju Uživa u životu Foto: Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Ona je naglasila da će se pojedinim temama detaljnije posvetiti upravo u svom podkastu, zbog čega za sada ne želi da otkriva sve detalje. Ipak, jasno je stavila do znanja da joj je cilj da razgovori budu iskreni, otvoreni i korisni, a ne još jedan povod za senzacionalističke naslove.

- Neću sada da odgovorim jer ću u svom podkastu pričati o tome. Imam mnogo iskustva što se tiče toga. Moja prijateljica je prošla ozbiljan pakao kada je stavila grudi. Sve to lepo izgleda, ali ima loših strana. Da je mene neko posavetovao, ja bih neke stvari znala. Problem je što mi pratimo trendove. Sada sam shvatila šta su prave vrednosti i biće veoma zanimljivo- poručila je Koraćeva.

Ljubav koja traje pet godina

Osim o novom poslovnom poduhvatu, Ana je govorila i o svom suprugu, uspešnom poslovnom čoveku koji ne pripada javnom svetu i ne želi da bude deo javnih priča, ali koji i te kako vlada iz senke. Iako je njen život godinama pod budnim okom javnosti, supruga nastoji da sačuva od medijske pažnje, a kako priznaje, njegovu odluku u potpunosti poštuje.

Koraćeva se prisetila i njihovog prvog susreta, koji se dogodio preko zajedničkih prijatelja, na večeri. Iako tada, kako kaže, ni njen ni njegov život nisu bili idealno sređeni, među njima se rodila posebna povezanost koja je ubrzo prerasla u ljubav.

- Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja na večeri. Imam predivnog muža, voljena sam žena, on me je osvojio. Morala sam da raskinem vezu, uplovila sam sa njim u neku priču. Tada je i moj i njegov život bio u haosu ispričala je Ana, prisećajući se početka njihove romanse.

Kako kaže, suprug ju je osvojio pažnjom, upornošću i ponašanjem koje joj je od samog početka ulivalo poverenje. Nije krila da su joj njegove poruke izazivale posebne emocije, kao i da je od prvog trenutka imala osećaj da je upoznala nekoga ko se razlikuje od muškaraca koje je ranije sretala.

-To je lepo onako u početku, istopila sam se kada mi pošalje poruku. Bio je uporan, predivan čovek. Delovao mi je fino i povučeno, ali to mi je delovalo na prvu. Od prvog trenutka je bio divan i dalje je divan. Isti je kao od prvog dana. Ne mogu da se žalim- rekla je ona.

Voljena žena

Ana nije krila ni da joj je posebno drago što se njihov odnos, uprkos protoku vremena, nije promenio i što je suprug ostao isti čovek u kojeg se zaljubila. Za nju su upravo te sitnice dokaz da ljubav ne mora da izgubi na intenzitetu kada prođu prvi meseci zaljubljenosti, već da može da traje i da se razvija kroz svakodnevni život.

-Imam prelepo sećanje na sve kako je krenuo naš odnos. I dalje imam leptiriće, nikako da prođu. Ja sam u njega zaljubljena pet godina- priznala je Koraćeva, ne krijući emocije dok je govorila o muškarcu sa kojim je izgradila porodični život.

Suprug ne želi javnu pažnju, a Ana poštuje njegov izbor.Iako je Ana navikla na kamere, intervjue i interesovanje javnosti za svaki detalj njenog života, njen suprug ima potpuno drugačiji odnos prema popularnosti. On ne želi da se eksponira, niti da se njegov privatni život pretvori u temu o kojoj će se svakodnevno raspravljati. Koraćeva kaže da joj to ne predstavlja problem, naprotiv, njegov stav smatra potpuno opravdanim.

-On nije iz javnog sveta, ne želi da bude. Pametan čovek i veoma poštujem njegovu odluku. Njegov život je direktno povezan sa medijima -otkrila je Ana.Iako nije želela da ulazi u detalje njegovog posla i poslovnih angažmana, jasno je stavila do znanja da suprug ima svoj svet, obaveze i način života koji ne želi da deli sa javnošću. Upravo zbog toga ona nastoji da napravi jasnu granicu između onoga što je spremna da ispriča i onoga što želi da zadrži samo za sebe i svoju porodicu.

Živi mir

1/5 Vidi galeriju Uvek elegantna Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

A dok priprema novi poslovni izazov, Koraćeva ne krije da je na privatnom planu srećna i ispunjena. Posle pet godina ljubavi, kako sama kaže, leptirići i dalje postoje, a suprug joj je i dalje isti onaj muškarac koji ju je osvojio na samom početku. Upravo u tome, čini se, vidi jednu od najvažnijih životnih vrednosti da uz sebe ima osobu koju voli, koja je poštuje i pored koje i dalje može da se oseća zaljubljeno.