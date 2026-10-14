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Pop diva Jelena Karleuša, koja će 17. oktobra održati solistički koncert u areni "Jane Sandanski" u Skoplju, poslednjih nedelja nalazi se u centru pažnje zbog iznenadnog prekida dugogodišnjeg prijateljstva i poslovne saradnje sa Zoranom Birtaševićem, koji je godinama važio za jednog od njenih najbližih ljudi i najvažnijih saradnika.

Foto: Damir Dervišagić

Iako se o razlozima njihovog razlaza mnogo spekulisalo, pevačica je sada odlučila da progovori otvorenije nego ikada i otkrije koliko ju je čitava situacija pogodila. Gostujući u makedonskom podkastu "Estradni leksikon", Karleuša nije krila razočaranje, a njene reči o bivšem prijatelju izazvale su posebnu pažnju.

Naime, Jelena je priznala da je povređena, ali je istovremeno jasno stavila do znanja da niko nije nezamenljiv i da je upravo ona ta koja donosi konačne odluke kada je reč o ljudima sa kojima sarađuje.

"Postoje jaki razlozi zbog kojih više ne sarađujemo"

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: M.M./ATAImages, TV Pink Printscreen

Iako je na početku razgovora naglasila da ne želi da komentariše ljude sa kojima je prekinula saradnju, Karleuša je ipak odlučila da objasni zbog čega je donela odluku da stavi tačku na odnos koji je trajao godinama.

- Ljude sa kojima više ne sarađujem stvarno ne bih da komentarišem. Zoran je bio neko ko je bio moj prijatelj, pa je zato bitan i mojoj fan bazi, ali ja moram da kažem da postoje jaki razlozi zašto više ne sarađujemo i ne družimo se. Svako ko mene zna, zna da sam ja neko ko puno prašta i neko ko ne voli da menja ljude koje voli i sa kojima radi i da mora da postoji ozbiljan razlog da ja presečem i donesem takvu odluku - započela je Karleuša posebno ističući razočaranost koju je doživela.

Pevačica nije želela da otkrije šta se konkretno dogodilo između nje i Birtaševića, ali je jasno naglasila da odluku nije donela preko noći.

Kako je istakla, godinama je bila spremna da prašta ljudima do kojih joj je stalo, zbog čega je prekid njihovog prijateljstva, prema njenim rečima, morao da ima ozbiljan povod.

"Razočarana sam i povređena, ali svi su zamenljivi"

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

U nastavku razgovora Jelena je bila još direktnija. Nije krila emocije, ali je istovremeno istakla da njen uspeh i karijera ne zavise ni od jednog saradnika.

- Jesam razočarana, jesam povređena ali sam isto tako pokazala da su svi zamenljivi, a da sam ipak ja Jelena Karleuša.

Pevačica se potom osvrnula na poslovnu stranu odnosa sa ljudima koji čine njen tim, naglašavajući da postoji velika razlika između iskrenog prijateljstva i saradnje koja podrazumeva novčanu nadoknadu.

- U krajnjem slučaju, ja sve te ljude plaćam. Žao mi je što me vi mediji terate da budem ovako gruba, ali ja sam ta od koje čitav tim živi i moram ja da se slušam. Svako ko se plaća može da bude zamenjiv, kada ti neko naplaćuje sve onda ti on nije prijatelj, već poslovni saradnik. Kada ti plaćaš, onda možeš da odlučiš da nećeš više da plaćaš i to je to - rekla je Jelena.

Ovim rečima Karleuša je jasno stavila do znanja da, uprkos emotivnoj povezanosti koju je godinama imala sa pojedinim saradnicima, smatra da poslovni odnosi moraju da imaju jasno postavljene granice.

Njena izjava posebno je odjeknula jer je Zoran Birtašević godinama bio gotovo nerazdvojan od nje, a njihova bliskost nije se ogledala samo kroz poslovne projekte već i kroz brojna zajednička putovanja, javna pojavljivanja i privatne trenutke.

Karleuša ranije potvrdila kraj saradnje

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Podsetimo, Jelena je pre ovog gostovanja prvi put javno potvrdila da je prekinula saradnju sa Birtaševićem tokom gostovanja u jutarnjem programu kod Gordane Uzelac na televiziji Pink.

Tom prilikom govorila je o promenama koje je odlučila da napravi u svom okruženju, koristeći izraz "karmičko čišćenje".

- Jesam, prekinula sam saradnju i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od pogrešnih ljudi je počelo već godinama unazad. Došla sam u situaciju da zbog mojih stavova ostanem bez mnogih saradnika i prijatelja, mada to nisu prijatelji - rekla je između ostalog Jelena za "Pink".

Ova izjava izazvala je brojne reakcije, naročito među njenim fanovima, koji su godinama navikli da Zorana viđaju u pevačicinom društvu.

Zoran obrisao zajedničke fotografije

1/7 Vidi galeriju Zoran Birtašević i Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedugo nakon što je Karleuša potvrdila prekid saradnje, usledio je potez Zorana Birtaševića koji nije prošao nezapaženo.

Naime, on je sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije sa pevačicom, među kojima su bile i uspomene nastale tokom njihovog dugogodišnjeg druženja i saradnje.

Njegov postupak dodatno je podgrejao priče o definitivnom kraju njihovog odnosa, koji je godinama važio za jedan od najčvršćih u domaćem šou-biznisu.

Iako su mnogi očekivali da će Jelena detaljnije objasniti šta je dovelo do razlaza, ona ni tokom najnovijeg gostovanja nije želela da iznosi konkretne pojedinosti.

Ipak, svojim priznanjem da je razočarana i povređena jasno je pokazala da je prekid ovog prijateljstva za nju bio mnogo više od običnog završetka poslovne saradnje.

Da li će nekada otkriti šta se zaista dogodilo između nje i čoveka koji je godinama bio jedan od njenih najbližih saradnika, ostaje da se vidi.