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Njihov sukob datira od trenutka kada je Alimpićeva otkrila da je uhvatila Čaprićku u krađi bakšiša, što je razbesnelo pevačicu.

"Možda jesam seljanka, ali lopov nikad nisam bila"

Nakon brutalnih reči, oglasila se Nataša Alimpić i sa osmehom prokomentarisala izjavu koleginice.

- Od lopuže je "seljanka" kompliment. Možda ja jesam seljanka, ali lopov nikada nisam bila niti ću. Ja znam odakle sam došla i ponosna sam na to, a nisam znala da je ona Beograđanka i to treće koleno, evo javno se izvinjavam - rekla je Nataša za Kurir, nasmejala se i nastavila:

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagam

"Žena je krala nekoliko puta, postoji snimak"

- Ne znam što se ona toliko uzbudila oko moje priče da je ukrala bakšiš na svirci kad je to istina, a postoje i svedoci. Kao drugo, žena je krala već nekoliko puta, a u tom činu je i uhvaćena, to je javno i objavljeno. Postoji snimak kako je krala minđuše,sve je to javno okačeno, možete pogledati. Nisam joj ja kriva zbog toga, ali najlakše je pljuvati po nekome nego priznati krivicu, ili bolest u njenom slučaju.

1/5 Vidi galeriju Sandra Čaprić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Damir Dervišagić

"Želim joj sve najlepše i da ne krade više"

Alimpićeva je na kraju koleginici poželela svu sreću.

- Svakako joj želim sve najlepše i da ne krade više, nema potrebe da se blamira - izjavila je Alimpićeva za Kurir.

Uhvaćena kako krade minđuše

Pevačica nije prvi put umešana u priču neke krađe.

Sandra Čaprić ukrala je nedavno minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu 2023. godine i pevačica je tad prijavljena policiji, pisao je Kurir.

U zapisniku do kojeg smo tad došli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

1/8 Vidi galeriju Sandra Čaprić Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

Pevačica vređala i pretila

- Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Vocapa poslala poruku: "Pošaljite žiro račun i bez nervoze." Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: "Dobićete novac do 12 sati zaboravite". Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje "najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje" i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: "Ti si u problemu, kravo!" Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom "cindycokic" šalje poruke na profil butika "ninas oficial" sadržine "još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi" - navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".