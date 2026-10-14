"OVOG ŠARENOG ČOVEČULJKA SI MI NA GRBAČU NABACILA" Filip Car urnisao Đukića i provocirao Aneli, cela kuća se orila od smeha (HIT VIDEO)
- Filip Car se u pušionici šalio na račun Filipa Đukića i Aneli, uz smeh ostalih ukućana u Beloj kući.
- Nazvao je Đukića 'išaranim čovečuljkom' i 'pokemonom', dok ga je Aneli smirivala.
- Kasnije su Aneli i Car imali svađu, pa pomirenje i vrelu akciju u rehabu.
Filip Car se u svom stilu našalio i komentarisao Filipa Đukića.
Obojica su bili u vidno pripitom stanju, a Bela kuća se orila od smeha.
"Pogledaj sa kim si bila"
Dok je Filip nakon žurke uživao sa Laurom u pušionici, došao je Car i počeo sa svojim šalama na koje se čak i sam Đukić smejao.
- Pogledaj samo sa kim si bila. Ajde, Aneli, baci samo pogled na gospodina. Gospodin i gospođa. Gledaj Aneli, ajde - govorio je Car dok su se svi smejali.
- Dobro hajde - smirivala ga je Aneli.
"Išarani čovečuljak"
- Ti si meni ovoga na leđa moja navrnula, samo pogledaj. Rađe bih voleo da si mi Aneli šamar opalila. Ovog išaranog čovečuljka si mi stavila na leđa, ovog pokemona - rekao je Car.
- Zašto vređaš dečka - nastavljala je Ahimćeva.
- Ovog pokemona si mi na grbaču nabacila - nadovezivao se Car dok se i Đukić smejao.
Divljačka akcija
Aneli Ahmić i Filip Car bil su jedni od najveselijih na sinoćoj žurki, a onda je idili ubrzo došao kraj.
Kada su otišli u rehab i razmenjivali nežnosti, Filip se iznervirao i isterao je napolje.
Nakon što su bili u svađi neko kratko vreme, došlo je vreme i za pomirenje.
Kako to kod njih uvek biva, ljubili su se kao da se ništa nije dogodili a onda je usledila i vrela akcija.
Zidovi su su se tresli od njihove strasti, te je sve odzvanjalo od akcijanja do jutarnjih časova.