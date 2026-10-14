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Filip Car se u svom stilu našalio i komentarisao Filipa Đukića.

Obojica su bili u vidno pripitom stanju, a Bela kuća se orila od smeha.

"Pogledaj sa kim si bila"

Dok je Filip nakon žurke uživao sa Laurom u pušionici, došao je Car i počeo sa svojim šalama na koje se čak i sam Đukić smejao.

- Pogledaj samo sa kim si bila. Ajde, Aneli, baci samo pogled na gospodina. Gospodin i gospođa. Gledaj Aneli, ajde - govorio je Car dok su se svi smejali.

- Dobro hajde - smirivala ga je Aneli.

"Išarani čovečuljak"

- Ti si meni ovoga na leđa moja navrnula, samo pogledaj. Rađe bih voleo da si mi Aneli šamar opalila. Ovog išaranog čovečuljka si mi stavila na leđa, ovog pokemona - rekao je Car.

- Zašto vređaš dečka - nastavljala je Ahimćeva.

- Ovog pokemona si mi na grbaču nabacila - nadovezivao se Car dok se i Đukić smejao.

Divljačka akcija

Aneli Ahmić i Filip Car bil su jedni od najveselijih na sinoćoj žurki, a onda je idili ubrzo došao kraj.

Kada su otišli u rehab i razmenjivali nežnosti, Filip se iznervirao i isterao je napolje.

Nakon što su bili u svađi neko kratko vreme, došlo je vreme i za pomirenje.

Kako to kod njih uvek biva, ljubili su se kao da se ništa nije dogodili a onda je usledila i vrela akcija.

Foto: Printscreen

Zidovi su su se tresli od njihove strasti, te je sve odzvanjalo od akcijanja do jutarnjih časova.