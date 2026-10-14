"PRILAZI MI TREZNA, NEĆU DA TE ISKORISTIM" Laura i Marko sve prisniji, prave plan kako da nerviraju njegovu bivšu Sanju: Nju je pogodilo...
Laura Prgomet i Marko Stefanović su flertovali tokom žurke u "Eliti 10", a sada je učesnica iz Hrvatske prenela šta je Markova bivša devojka Sanja Grujić komentarisala o toj situaciji.
- Mi smo se kao pomirile, iako sam ja tebe sačuvala od izolacije i kao sad smo okej. Ona je juče videla da ti i ja pričamo, ali ne mogu da se setim da li sam ja tebe zvala ili ti mene. Ja sam se toliko iznervirala, ali ne mogu da se svađam. Rekla je kao: "Marko nije svestan kako sam ga nasamarila, prodala sam je za 500 dinara". Ona kaže da sam zato otišla sa tobom - govorila je Laura.
"I dalje ima emociju"
- Nju je pogodilo jer smo sedeli jer i dalje ima emociju - dodao je Marko.
- Kakvo zezanje? Pa ne bih pričala ni za 5000 dinara - dodala je Laura.
- Nemoj da pričaš više sa njom jer ti to nije drugarica - rekao je Marko.
- Dača je njoj rekao da flertujemo i da to nije očekivao, a ona je rekla; "Pa video je napolju da je radodajka". Koje priče to prave? Htela sam da kažem njoj i Slađi, ali sam ipak prišla Slađi - govorila je Laura.
"Napravićemo plan"
- Napravićemo ti i ja plan, pošto misle da igraju rijaliti sa nama. Njoj je krivo jer smo nas dvoje pričali. Ti i ja smo ubili dve muve jednim udarcem. Ti meni prilazi trezna, pa ćemo ti i ja da pričamo - rekao je Marko.
- Ti si uvek ozbiljan, imaš naočare i ne mogu da ti priđem. Zastrašujući si - dodala je Laura.
- Prilazi mi trezna jer ja nisam neko ko će tebi da iskoristi. Taman smo pričali, a Đukić nas je prekinuo - rekao je Marko.