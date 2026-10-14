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- Mi smo se kao pomirile, iako sam ja tebe sačuvala od izolacije i kao sad smo okej. Ona je juče videla da ti i ja pričamo, ali ne mogu da se setim da li sam ja tebe zvala ili ti mene. Ja sam se toliko iznervirala, ali ne mogu da se svađam. Rekla je kao: "Marko nije svestan kako sam ga nasamarila, prodala sam je za 500 dinara". Ona kaže da sam zato otišla sa tobom - govorila je Laura.

"I dalje ima emociju"

- Nju je pogodilo jer smo sedeli jer i dalje ima emociju - dodao je Marko.

- Kakvo zezanje? Pa ne bih pričala ni za 5000 dinara - dodala je Laura.

- Nemoj da pričaš više sa njom jer ti to nije drugarica - rekao je Marko.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Marko Stefanović Foto: Printscreen Youtube Elita 10

- Dača je njoj rekao da flertujemo i da to nije očekivao, a ona je rekla; "Pa video je napolju da je radodajka". Koje priče to prave? Htela sam da kažem njoj i Slađi, ali sam ipak prišla Slađi - govorila je Laura.

"Napravićemo plan"

- Napravićemo ti i ja plan, pošto misle da igraju rijaliti sa nama. Njoj je krivo jer smo nas dvoje pričali. Ti i ja smo ubili dve muve jednim udarcem. Ti meni prilazi trezna, pa ćemo ti i ja da pričamo - rekao je Marko.

- Ti si uvek ozbiljan, imaš naočare i ne mogu da ti priđem. Zastrašujući si - dodala je Laura.

01:09 Sanja Grujić napustila intervju Izvor: Kurir