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Mirna Košanin se više od 20 godina bavi muzikom, a osim što je pevačica, potpisuje se i kao tekstopisac i kompozitor.

Šira javnost upoznala ju je 2009. godine, kada se takmičila u „Zvezdama Granda“, iz kojih se povukla zbog privatnih problema povezanih sa porodičnom kućom u Kraljevu. Jedno vreme živela je u inostranstvu, ali se kasnije vratila u Srbiju i nastavila da gradi muzičku karijeru.

Nedavno je objavila novu pesmu „Vinari“, a tim povodom govorila je za emisiju „Ekskluziv“, između ostalog, i o tome šta ljudi pretražuju o njoj na internetu, svojim muzičkim uzorima i saradnjama koje priželjkuje.

1/5 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: Mirna Košanin

Da li si nekada guglala svoje ime?

– Prvo što izađe je „godište“ – to ne zna ni Vikipedija. Guglaju: Mirna Košanin godište, dečko, suprug, dete... Ali ne znaju ništa.

Publici su poznate tvoje pesme koje si pisala za sebe i kolege. Kako nastaju?

– Nekada kada sam neispavana i besna, nekada kada sam zaljubljena i srećna... Desi se da se probudim i da mi nešto padne na pamet, pa to zapišem. Nekada sedim na terasi, slušam muziku, pa me to asocira na nešto i uzmem da pišem.

Čiji koncert nikada ne bi propustila?

– To je koncert Ace Pejovića. To svi znaju u mom okruženju, prosto ne mogu to da propustim, tu moram da se pojavim. Nismo sarađivali do sada, poznajemo se površno, imamo zajedničkog prijatelja. Napisala sam jednu pesmu koja bi bila idealna za njega, pojuriću ja njega.

Kako je nastala nova pesma „Vinari“?

– Ona je nastala posle kavera koji sam objavila u aprilu, „Šta će meni vino“. Reakcije publike bile su izuzetno dobre, pa sam rešila da napišem tekst i muziku. To je stvarno pesma za mene.

1/17 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: Promo

Da li izlaziš privatno?

– Nemam vremena da izlazim zato što puno radim. Ne lomim čaše, ali dajem svoj maksimum i neću kući. Onda kada bi svi išli kući, ja bih ostala da pevam do zore. Ljudi koji me angažuju to znaju i zato me vole.



Bila si prateći vokal u bendu sa Tifom, Alenom i Bebekom. Kako je izgledala turneja?

– To je bio veliki izazov i veliko iskustvo. Bila sam dete. Dobila sam poziv da budem predgrupa, odnosno da pevam pre njihovog izlaska na binu. Sećam se drugog koncerta u Štutgartu, kada sam izašla na binu i videla mnogo ljudi. Toliko sam se zbunila da mi se grlo steglo. Ne znam kako sam se tada izborila sa tremom. Sa svom trojicom sam imala lepu komunikaciju, ali najveći utisak na mene ostavio je Bebek. Sa njim sam imala najviše prilike da razgovaram. Rekao mi je samo da verujem u sebe.

Na početku karijere sarađivala si sa Majom Odžaklijevskom.