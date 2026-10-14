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Pevač Emir Brunčević, koji važi za jedno od najtraženijih imena beogradskog noćnog provoda, u otvorenom razgovoru govorio je o tajni svog uspeha, najvećem bakšišu u karijeri i kolegijalnim odnosima.

Emir Brunčević ističe da mu je zadovoljstvo publike na prvom mestu, te da nastoji da ispoštuje svakog gosta. Na pitanje o najneobičnijim zahtevima koje je dobijao tokom karijere, prisetio se specifične situacije sa svadbe u Severnoj Makedoniji.

Tuče

"Najnapadnije i najluđe što su mi tražili jeste da pevam i da pucam iz pištolja. Imam i snimak sa te svadbe u Severnoj Makedoniji".

Pevač, koji iza sebe ima dve decenije rada u kafani, ne krije da je prisustvovao i suzama i tučama, ali i ogromnim bakšišima.

1/5 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Prinvatna arhiva, Marko Karović, Privatna arhiva

"Najveći bakšiš koji sam dobio... pa bude 20 do 30 hiljada evra na svadbama i privatnim veseljima. Da mi neko uzme te pare ne može niko, a ja ih delim sa svima — i sa kolegama, i sa obezbeđenjem, pa i sa ljudima na ulici koje sretnem".

Dodaje da se iz detinjstva najviše seća onih koji su mu pružili ruku i dali novac, zbog čega danas uvek rado pomaže i najmlađima i prosjacima.

Oženjen

Nakon što su ga mediji i publika povezivali sa koleginicom Gogom Sekulić, Brunčević je kratko i jasno stavio tačku na te navode.

"Oženjen sam i nema ništa od tih priča. Niti me supruga pita o tome, niti pričamo na tu temu. Goga je moja drugarica i koleginica, kao i sve ostale".

1/5 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Kurir, Marko Karović

Otkako je objavio novi album i povećao svoju medijsku prisutnost, cena njegovih nastupa značajno je porasla. Za doček Nove godine nastupaće u Sarajevu ili Tuzli, dok je repriza već zakazana u Cazinu.

Skočila mu cena nastupa

"Nova godina se čeka cele godine, pa je i cena nastupa skroz drugačija. Otkako sam izdao album i postao popularniji u medijima, cena mi se povećala mnogo".

Iza njega je teška životna priča, otac mu je ubijen, a do desete godine nije znao da ima majku.

Kurir/Blic