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Pevačica Marija Mara Stojadinović sa estradne scene se povukla pre 20 godina. Svoj život nastavila je u Americi a sada se vratila u Srbiju te otkrila detalje razvoda od fudbalskog trenera iz Kameruna.

Pevačica je otkrila da je do kraha braka došlo neposredno nakon teškog i rizičnog porođaja.

Marija Mara Stojadinović je otvoreno govorila o momentu kada je ostala sama sa sinom Lazarom.

- Razvela sam se brzo nakon Lazarevog rođenja, nekoliko meseci nakon porođaja... Nije bilo lako i to je jedan od najtežih momenata u mom životu. Tada sam bila u jako lošem zdravstvenom stanju, jer je i trudnoća bila visokorizična, isto tako i porođaj. Lazar je prevremeno rođen i tada smo dugo bili u bolnici. I tako nadajući se podršci, neko odlučuje da mu je potreban psihički odmor, što sam ja shvatila kao napuštanje i momentalno kontaktirala svog advokata, bez ikakve rasprave - rekla je.

Kao jedan od glavnih razloga za narušavanje odnosa, pevačica je navela neprihvatanje ideje da se iz Amerike presele u Afriku, gde njen bivši suprug ima fudbalski tim i ligu.

1/5 Vidi galeriju Marija Mara Stojadinović Foto: Privatna Arhiva

- Vrlo je moguće da je okidač njegovog odlaska to što sam ja bila protiv preseljenja iz Amerike u Afriku. On je fudbalski igrač, trener i sada ima svoju ligu i tim u Kameronu. Razumela sam da je njegov posao povezan sa Afrikom. Posle razočaranja jer u Americi evropski fudbal nije popularan kao u Africi, želeo je da se spakujemo i preselimo. Ne bih mogla da živim tamo, svakako ne bih mogla ni da pevam... Potom i zbog budućnosti deteta. Bila sam tamo nekoliko puta i uvek sam se vraćala tužna, jer nisam mogla da pomognem svima, to su zemlje trećeg sveta - rekla je.

Ipak, uprkos kulturološkim razlikama i teškom razlazu, uspeli su da pronađu zajednički jezik zbog sina Lazara.

- Teško je graditi zdrav odnos koji počiva na teškim razlikama dve kulture. Mi smo pokušavali, ali nismo uspeli. Nema istih razumevanja, smisla za humor, pa čak ni hranu. Nije lako. Mi smo danas u izvanrednim odnosima, staramo se o detetu, Lazar je blizak sa ocem i nikada mu ne bih rekla nešto loše o ocu. Njih dvojica su bliski, kada je u Americi često se viđaju, kada je u Africi onda su u stalnom kontaktu - rekla je.