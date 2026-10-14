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Voditeljka RTS-a i emisije „Beogradska hronika” Slađana Tomašević ne eksponira se često u javnosti, ali je otvoreno progovorila o detaljima iz svog privatnog života.

Karijeru na televiziji započela je sa samo 22 godine, nikada nije menjala svoju medijsku kuću i ubraja se u voditeljke sa najdužim stažom na RTS-u. 

"Privatan život je ispaštao"

Osvrćući se na prošlost, voditeljka je priznala da je karijeru često stavljala ispred emotivnog života, zbog čega je njen privatni život pretrpeo posledice. Govoreći o savetima koje je dobijala od porodice i odlukama koje je sama donosila, izjavila je:

Slađana Tomašević, kao nova voditeljska postava emisije Beogradska hronika
Slađana Tomašević, kao nova voditeljska postava emisije Beogradska hronika Foto: RTS promo

„Moj privatan život je ispaštao i nisam najsrećnija zbog toga. Dugujem veliko izvinjenje majci, nisam je poslušala. Nije mi žao, moje su odluke bile. Majka mi je govorila, nisam postupila kako me savetovala. Nikada nije bila zadovoljna, jer uvek može bolje”.

O bivšoj ljubavi, sadašnjoj sreći i braku

Slađana naglašava da je danas emotivno ispunjena i zadovoljna pored partnera koji se nalazi u njenom životu. Prisećajući se ranijih emotivnih planova i razlaza, kao i svog stava prema bračnoj zajednici, poručila je:

Slađana Tomašević Foto: Privatna Arhiva

"Ludi kamen" je bio u planu pre nekoliko godina, o tom čoveku danas mogu sve najbolje da kažem, tu se nije dogodila jedna ružna reč, najmirniji razlaz u istoriji. Danas sam srećna, čovek sa kojim sam sada, zaslužuje da bude u mom životu. U brak verujem jer sam odrasla sa roditeljima koji se neizmerno voleli. Papir da potpišem, ne znam. Možda hoću, možda neću, vreme će pokazati”.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV