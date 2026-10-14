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Pevač Baja Mali Knindža obeležio je 60. rođendan u porodičnoj atmosferi, a posebnu pažnju privukla je raskošna torta, na kojoj su se našli simboli njegove muzičke karijere, ali i poruka sa snažnom životnom simbolikom.

Pevač je pozirao pored neobične rođendanske torte, posebno osmišljene za ovu priliku, a njeni ukrasi bili su posvećeni njegovom životu i višedecenijskoj karijeri.

Torta u ombinaciji crne i zlatne boje bila je ukrašena krunom, mikrofonom i muzičkim notama, dok je na njoj bilo ispisano i njegovo umetničko ime. Posebno zanimljiv detalj bio je ukras u obliku saobraćajnog znaka sa brojem 60, kao duhovit podsetnik na godine koje je pevač napunio.

Ipak, najveću pažnju privukla je poruka koja se našla na torti: „Ko zna, taj i može, ko se ne boji, napred ide.“

Ove reči su prerađena verzija čuvene izreke srpskog vojvode Živojina Mišića, koja glasi: „Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred!“

1/5 Vidi galeriju Baja Mali Knindža Foto: Printscreen/Instagram

Ko je Baja Mali Knindža?

Mirko Pajčin, poznatiji pod umetničkim imenom Baja Mali Knindža, rođen je 13. oktobra 1966. godine u selu Gubin kod Livna, u Bosni i Hercegovini.

Detinjstvo je proveo u rodnom kraju, gde je završio osnovnu školu, dok je obrazovanje nastavio u Beogradu, gde je stekao zvanje saobraćajnog tehničara.

Još kao dečak pokazivao je interesovanje za književnost i pisanje, a ljubav prema stihovima kasnije je pretočio u muzičku karijeru.

1/4 Vidi galeriju BAJA MALI KNINDŽA SA SINOVIMA NA LETOVANJU! Pevač objavio fotke, a ovaj POTEZ je sve oduševio! (FOTO) Foto: Printscreen/Instagram

Široj javnosti postao je poznat tokom devedesetih godina, zahvaljujući pesmama sa rodoljubivom i krajiškom tematikom.

Osim kao izvođač, ostvario se i kao autor tekstova, sarađujući sa brojnim imenima narodne muzike, među kojima su Bora Drljača, Jovan Perišić i Rođa Raičević.