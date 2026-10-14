Slušaj vest

Pevač Baja Mali Knindža obeležio je 60. rođendan u porodičnoj atmosferi, a posebnu pažnju privukla je raskošna torta, na kojoj su se našli simboli njegove muzičke karijere, ali i poruka sa snažnom životnom simbolikom.

Pevač je pozirao pored neobične rođendanske torte, posebno osmišljene za ovu priliku, a njeni ukrasi bili su posvećeni njegovom životu i višedecenijskoj karijeri.

Torta u ombinaciji crne i zlatne boje bila je ukrašena krunom, mikrofonom i muzičkim notama, dok je na njoj bilo ispisano i njegovo umetničko ime. Posebno zanimljiv detalj bio je ukras u obliku saobraćajnog znaka sa brojem 60, kao duhovit podsetnik na godine koje je pevač napunio.

Ipak, najveću pažnju privukla je poruka koja se našla na torti: „Ko zna, taj i može, ko se ne boji, napred ide.“

Ove reči su prerađena verzija čuvene izreke srpskog vojvode Živojina Mišića, koja glasi: „Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred!“

Baja Mali Knindža Foto: Printscreen/Instagram

Ko je Baja Mali Knindža?

Mirko Pajčin, poznatiji pod umetničkim imenom Baja Mali Knindža, rođen je 13. oktobra 1966. godine u selu Gubin kod Livna, u Bosni i Hercegovini.

Detinjstvo je proveo u rodnom kraju, gde je završio osnovnu školu, dok je obrazovanje nastavio u Beogradu, gde je stekao zvanje saobraćajnog tehničara.

Još kao dečak pokazivao je interesovanje za književnost i pisanje, a ljubav prema stihovima kasnije je pretočio u muzičku karijeru.

BAJA MALI KNINDŽA SA SINOVIMA NA LETOVANJU! Pevač objavio fotke, a ovaj POTEZ je sve oduševio! (FOTO) Foto: Printscreen/Instagram

Široj javnosti postao je poznat tokom devedesetih godina, zahvaljujući pesmama sa rodoljubivom i krajiškom tematikom.

Osim kao izvođač, ostvario se i kao autor tekstova, sarađujući sa brojnim imenima narodne muzike, među kojima su Bora Drljača, Jovan Perišić i Rođa Raičević.

Tokom višedecenijske karijere objavio je veliki broj albuma, a njegove pesme i danas imaju svoju publiku, naročito u Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori.

Ne propustiteStarsNAŠ POZNATI PEVAČ PIŠE KNJIGU I TRVDI DA GA MNOGI KRIŠOM SLUŠAJU: "Sve ću da obelodanim, mene niko ne pušta na radiju, a svi pevaju moje pesme"
baja01-news1-nemanja-nikolic.jpg
StarsBAJA MALI KNINDŽA OVO NIJE OČEKIVAO, SINOVI GA ŠOKIRALI! Dečaci napravili potez koji ga je ostavio bez teksta!
baja.jpg
Stars"VAŽIM ZA ČOVEKA VISOKOG RIZIKA! "Baja Mali Knindža ilegalno boravo u studentskom domu, a evo šta smatra svojom NAJVEĆOM POBEDOM!
sequence-01.02-18-53-14.still004.jpg
StarsSRPSKI PEVAČ KAŽNJEN U HRVATSKOJ JER JE PEVAO PESME BAJE MALOG KNINDŽE! Evo koliko je platio da ne završi u zatvoru!
untitled2.jpg