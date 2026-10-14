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Anđela Đuričić, koja se vratila u "Elitu 10" nakon operacije, otkrila robotu Toši svoje planove nakon završetka rijalitija. 

Ona smatra da je došlo vreme da osnuje svoju porodicu, ali u svojoj priči o udaji nije kao mladoženju pomenula Nenada Marinkovića Gastoza, sa kojim je raskinula pred ulazak u "Elitu".

- Kad izađem spremam se za udaju - rekla je Anđela.

- Tako je - dodao je Toša, koji je Anđeli dao poseban zadatak. On joj je poručio da mora da nauči da napravi pitu.

- Ja znam da pravim pitu, Nenad me je naučio. Ajde daj nešto drugo - rekla je Anđela.

Anđela i Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- Musaku - dodao je Toša.

- Ja musaku? Ajde mi donesi sve što je potrebno sledeći put kad dođeš i onda će Janjuš da me nauči da je napravim - pričala je Anđela.

Ukoliko savlada recept najsrećniji će biti Gastoz, koji ju je tokom "Elite 8" bodrio da nauči da kuva.

Podsetimo, upravo je Gastoz ispratio Anđelu u rijaliti, a na ulasku ona je otkrila da su raskinuli jer je pred njima dug period razdvojenosti. Mnogi joj nisu poverovali, već su bili sigurni da je u pitanju njihov plan.

Anđela Đuričić Foto: Printscreen, Printscrean

Na rastanku Gastoz ju je grlio, a u jednom trenutku se i rasplakao. Anđela se zahvalila svima koji su je ispratili na tako lep način.

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Anđela Đuričić drama na letu završila u Albaniji Izvor: instagram/andjeladjuricicc