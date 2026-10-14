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Voditeljka Jovana Joksimović sa svojim suprugom Željkom ima troje dece, dve devojčice i sina.

Kada je postala majka, kako ona kaže, za nju se sve promenilo. Ona je rodila troje dece za tri i po godine i sada je potpuno drugačija u odnosu na to kakva je ranije bila.

"Dobila sam strahove koje nisam imala ranije"

Jovana je gostovala svojevremeno u emisiji kod Goce Tržan "Ako progovorim" i otkrila je šta je za nju drugačije od kad je postala majka.

- Nije mi se pojavila anksioznost ni posle prve, ni posle druge trudnoće, ali sam dobila strahove koje nisam imala ranije. Nisam više dovoljno hrabra za te neke blesave stvari. Plašim se da idem na opasne vožnje, a ranije sam jedva čekala da idem, započela je priču Jovana.

Jovana i Željko Joksimović na proslavi 20 godina Minacord Foto: ATA images

- Da li je to zbog toga što sam postala majka, ili imam više godina, pa više pameti... Ne znam. Nekako, sve što može da ugrozi, bez potrebe, bezbednost - trudim se da ne radim - otkrila je jednom prilikom voditeljka, pa je ispričala jednu anegdotu sa skijanja.

1/7 Vidi galeriju Jovana Joksimović Foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

- Postala sam uplašenija. Kada sam se porodila sa Kostom, bili smo na skijanju, ja nisam smela da stanem na skije... Da se ne polomim, šta će moje dete bez mene - rekla je Jovana Joksimović.

Kurir/Story