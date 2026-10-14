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Nekadašnji bubnjar grupe EKV, Ivan Fece Firči, pojavio se na konferenciji za medije povodom koncerta „EKV – Mi to možemo zajedno“, a osim o legendarnom Milanu Mladenoviću i ponovnom okupljanju muzičara, govorio je i o privatnom životu. Ipak, kada su novinari pomenuli njegovog nekadašnjeg rijaliti suparnika Miloša Bojanića i bivšu suprugu Marinu Perazić, njegovi odgovori bili su više nego zanimljivi.

Ivan Fece Firči, nekadašnji član kultne grupe „Ekatarina velika“, nije krio emocije zbog predstojećih koncerata posvećenih bendu koji je obeležio jednu muzičku epohu. Međutim, razgovor sa novinarima u jednom trenutku skrenuo je sa muzike na njegov buran rijaliti period i nekadašnje sukobe.

"O pokojnicima ne razgovaram"

Firči, koji je tokom učešća u „Farmi“ vodine žestoke rasprave sa pevačem Milošem Bojanićem, dobio je pitanje kako bi reagovao ukoliko bi se njegov nekadašnji protivnik pojavio na koncertu i kupio kartu.

– O pokonicima ne razgovaram. Ne znam uopšte o kome se radi – kratko je poručio muzičar, ne želeći da se upušta u dalju priču o Bojaniću.

Podsetimo, Firči i Miloš Bojanić bili su jedni od najvećih rivala tokom rijalitija „Farma“, a njihove svađe, međusobna prozivanja i uvrede svojevremeno su izazivale ogromnu pažnju javnosti.

Novinare je zanimalo i kako se Marina Perazić, njegova bivša supruga s kojom ima dve ćerke, snašla u ulozi bake, na šta je on dva puta pitao: „Ko?“

1/9 Vidi galeriju Pogledajte kako je Marina Perazić izgledala nekad, a kako izgleda sad Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

– Ne može to da se opiše. Jako dobro. Zatvara se novi krug. Evo, prvi unuk – rekao je Firči.

Na pitanje da li se u ulozi dede bolje snalazi on ili Marina u ulozi bake, usledila je neobična razmena reči.

– Ko? – upitao je Firči.

Kada je novinarka ponovila da misli na Marinu Perazić, on je ponovo uzvratio istim pitanjem.

– Ko? Pa nema tu snalaženja. To je prirodan proces. Postaneš i otac i deda i star. Ko se ne snađe, bolje da ne radi – odgovorio je muzičar.

Iako nije želeo posebno da komentariše bivšu suprugu, nije krio koliko ga je rođenje prvog unuka obradovalo. Otkrio je i da bi voleo da dečak jednog dana nastavi porodičnu muzičku tradiciju, ali je imao jednu šaljivu želju.

– Samo da ne bude basista! – rekao je kroz šalu, podsetivši da su i njegov otac i deda bili muzičari.

Foto: Beta Amir Hamzagic

„Izgubili smo prvo druga, a onda sve ostalo“

Za razliku od kratkih odgovora na pitanja o privatnom životu, Firči je otvoreno i emotivno govorio o pokojnom Milanu Mladenoviću, legendarnom frontmenu EKV-a.

– Nemoguće je izbeći patetiku. Ponavljam, pre svega, mi smo izgubili prvo druga. A onda sve ostalo – rekao je muzičar.

Priznao je da mu i danas teško pada gubitak prijatelja i saradnika, posebno kada razmišlja o tome šta bi Milan stvarao da je ostao živ.

– Stalno zamišljamo, siguran sam, i vi delite mišljenje: šta bi bilo da je tu s nama? Šta bi danas radio? Šta bi danas pisao? I siguran sam da bi bio u prvim redovima – kazao je Firči.

Osvrnuo se i na devedesete godine, koje je proveo u Americi, dok je Milan ostao u zemlji.

– Čuli smo se često telefonom i znam da mu je vrlo teško padalo da proživljava devedesete – ispričao je.

O rijalitiju danas nema lepo mišljenje

Iako je svojevremeno bio jedan od zapaženijih učesnika rijaliti programa, Firči danas na taj period gleda potpuno drugačije.

Na pitanje da li prati aktuelna rijaliti dešavanja, nije birao reči.

– To je bila glupa avantura od mesec dana, i šta sad, bog zna. Jao, vidi, desila se slika u boji, i tri majmuna se svađaju. Koga briga? To je potpuno nevažan segment bilo čega – poručio je Firči.

Ipak, kada je reč o muzici, njegov entuzijazam nije oslabio. Istakao je da jedva čeka da ponovo zasvira sa nekadašnjim kolegama i da je najvažnije što će ponovo biti zajedno na sceni.

Koncert „EKV – Mi to možemo zajedno“ zakazan je za 2. decembar u beogradskoj MTS dvorani, a na konferenciji je bilo reči i o dodatnom terminu 3. decembra. Okupljanje nekadašnjih članova benda biće prilika da publika ponovo čuje pesme koje su obeležile generacije.