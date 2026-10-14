Slušaj vest

Jelena Karleuša spremna je za spektakl koji će održati 17. oktobra u Areni "Jane Sandanski" u Skoplju.

Tim povodom ona je boravila u glavnom gradu Severne Makedonije gde je održala konferenciju za medije. Osim što je do detalja govorila o predstojećem koncertu za koje vlada ogromno interesovanje dotakla se i Evrovizije.

Ima pripremljene pesme

Na pitanje da li bi volela da predstavlja Srbiju na ovoj evropskoj muzičkoj smotri, Jelena je dala potvrdan odgovor.

- Volela bih da predstavljam Srbiju na Evroviziji, zašto da ne - izjavila je Karleuša, otkrivajući da već ima pripremljeno nekoliko pesama koje bi mogle da budu deo ovog muzičkog takmičenja.

Podsetimo, pop diva je najavila i muzička iznenađenja za publiku u Skoplju, među kojima je i specijalni gost iz Srbije sa kojim će izvesti nekoliko dueta, ali je njegov identitet zadržala u tajnosti.

- Imamo gosta iz Srbije, sa kojim ćemo otpevati nekoliko dueta, ali videćete 17. oktobra ko će to biti - rekla je Karleuša.

Koncert je najavljen kao veliki muzički spektakl sa scenskom produkcijom, kostimima i iznenađenjima. Nastup će biti održan 17. oktobra, sa početkom u 19 časova, u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju, a organizator je „Event Group“, objavio je Mediaset.mk.

Jelena Karleuša Foto: Privatna arhiva

Povratak u Arenu posle dve godine

Jelena nije krila zadovoljstvo zbog povratka na makedonsku scenu, podsetivši da je u istoj areni nastupala i pre dve godine. Ovoga puta, kako je najavila, publiku očekuje spoj starih hitova i novih pesama, uz scensku produkciju, upečatljive kostime i mnogo adrenalina.

- Baš sam srećna što sam ponovo u Severnoj Makedoniji. U areni „Jane Sandanski“ u Skoplju 17. oktobra ponovo će se desiti moj koncert, posle dve godine, i jako sam srećna. Nove pesme, ali i stare, i sve ono što moji fanovi, ali i oni koji to nisu, očekuju od mene. Dobra zabava i produkcija, puno adrenalina, ludi kostimi i nešto što donosi svet na Balkan. Svako ko dođe na moj koncert, sigurna sam, zna i voli muziku i svetsku produkciju. Makedoncima treba samo početi pesmu i uživati u ostatku. Makedonci odlično pevaju - poručila je Jelena.

Foto: Printscreen

Jedno od poznatih imena koje će se pojaviti na sceni jeste Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13. Karleuša je istakla da joj je posebno drago što će njen dugogodišnji prijatelj biti deo ovog muzičkog događaja, a najavila je i da će zajedno izvesti njihov duet.