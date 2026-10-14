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Miloš Bojanić ponovo se našao u centru pažnje zbog nekadašnjeg rijaliti sukoba sa Ivanom Feceom Firčijem, a ako je suditi po njegovoj reakciji, stare rasprave iz „Farme“ i dalje nisu zaboravljene. Pevač je za Kurir prokomentarisao izjavu nekadašnjeg bubnjara grupe EKV, koji je nakon konferenciji za medije povodom koncerta „EKV- Mi to možemo zajedno“ dobio pitanje o svom nekadašnjem protivniku iz rijalitija.

Netrpeljivost

Naime, Firči je govorio o legendarnom Milanu Mladenoviću, muzici i okupljanju muzičara, ali su novinari želeli da čuju i šta misli o mogućnosti da se Bojanić pojavi na koncertu i kupi kartu. Nekadašnji učesnici „Farme“ svojevremeno su imali žestoke sukobe pred kamerama, a njihove svađe i danas se prepričavaju.

Uvek u metu

1/5 Vidi galeriju Drži do sebe Foto: Printscreen, Kurir Televizija

Međutim, Firči nije bio raspoložen da se vraća na tu temu.

-O poklonicima ne razgovaram. Ne znam uopšte o kome se radi - poručio je muzičar, ne želeći da dalje komentariše Bojanića.

Kontaktirali smo Miloša, koji je, u svom prepoznatljivom stilu, imao spreman odgovor.

-U hu, hu! Ja sam spreman da mu otpevam od mog sina Baneta „Nema više druga mog“, naravno, pod navodnicima druga! Šta reći o nečoveku, da je čovek, mogao bi nešto i da kaže. To ne kažem samo ja, to je svojevremeno rekla cela nacija. On se još nije opametio, on živi u nekulturi i nevaspitanju. Ja bih voleo nešto lepo da kažem, ali eto - rekao je Bojanić za Kurir.

Pevač je na Firčijevu izjavu odgovorio bez zadrške, vrlo direktno i konkretno bez uvijanja.

Bez dlake na jeziku

1/5 Vidi galeriju Voli da provocira Foto: Kurir, Beta Amir Hamzagic, Nenad Kostić

Podsećanja radi, sukobi Bojanića i Firčija obeležili su njihovo učešće u „Farmi“, gde su se često prepirali i razmenjivali oštre reči.

Njihovi okršaji privlačili su veliku pažnju gledalaca, a čini se da ni mnogo godina kasnije ne postoji previše volje da se stare nesuglasice ostave po strani. Dok Firči poručuje da ne želi da razgovara o Bojaniću, pevač je pokazao da ipak ima šta da kaže o nekadašnjem protivniku.

Da li će se njih dvojica ikada sresti na nekom javnom događaju i eventualno razmeniti koju reč, ostaje da se vidi, ali je jasno da njihove nekadašnje rasprave još izazivaju reakcije.