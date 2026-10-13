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Milanče Radosavljević održaće 28. decembra koncert u dvorani Borik u Banjaluci, u okviru turneje „Od Valjeva do Loznice“, koja okuplja generacije ljubitelja njegovih pesama. Pred sam kraj godine, publiku očekuje veče puno emocija, uspomena i hitova koji već decenijama imaju posebno mesto u srcima ljudi.

Posle četiri nezaboravna koncerta na beogradskom Tašmajdanu i susreta sa publikom u Valjevu i Novom Sadu, Milanče svoju koncertnu priču nastavlja u Banjaluci. Svaki novi susret potvrđuje koliko je snažna veza između njega i ljudi koji su uz njegove pesme odrastali, voleli i proživljavali najvažnije životne trenutke.

Milanče Radosavljević održaće koncert u Banjaluci Foto: Privatna arhiva

Njegov prepoznatljiv glas i iskrenost sa kojom iznosi svaki stih učinili su ga jednim od najvoljenijih pevača narodne muzike. Pesme poput „Dao bih ovo malo života“, „Anđelija“ i „Magla pala“ odavno su postale deo porodičnih slavlja, kafanskih večeri i najličnijih uspomena, a danas ih sa jednakom ljubavlju pevaju i starije i mlađe generacije.

Koncert u Boriku biće prilika da se ta ljubav ponovo pretoči u zajedničku pesmu. Banjalučka publika imaće priliku da uživa u večeri posvećenoj muzici koja traje i izvođaču koji je tokom šest decenija karijere ostao veran svom izrazu i svojoj publici.

Zato je 28. decembar datum za susret sa dragim pesmama i uspomenama, ali i za stvaranje novih. Milanče Radosavljević stiže u Banjaluku da zajedno sa publikom u Boriku ispiše još jedno lepo poglavlje turneje „Od Valjeva do Loznice“.

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