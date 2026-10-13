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Legendarna pevačica Nada Topčagić tokom višedecenijske karijere snimila je veliki broj pesama, ali je zanimljivo da je svojevremeno odbila numere koje su kasnije postale veliki hitovi drugih pevača.

O tome je otvoreno govorila u jednom od svojih intervjua, ne krijući da se neke pesme jednostavno nisu dopale u trenutku kada su joj bile ponuđene.

Nije se pokajala

Nada je priznala da nije uvek umela da proceni koliko će neka pesma jednog dana biti popularna, ali i da nikada nije želela da snima nešto u šta sama ne veruje. Zbog toga se dešavalo da određene numere odbije, a da ih kasnije čuje u izvođenju drugih kolega.

Među pesmama koje je odbila bile su i one koje su kasnije snimili Miroslav Ilić, Vesna Zmijanac i Zorica Brunclik. Pevačica je priznala da se tada nije pokajala zbog svojih odluka, jer je smatrala da svako mora da oseća pesmu koju peva.

Nada je istakla da je odbila više pesama koje su kasnije drugim pevačima donele veliku popularnost.

- Odbila sam jer mi se u tom trenutku nije dopadalo – objasnila je svojevremeno Nada, dodajući da nikada nije volela da se hvali takvim stvarima.

1/6 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Ilija Ilić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Kako se priča, Nada je u fascikli sa svojim imenom kod kompozitora Dragana Aleksandrića imala i numeru „Pozdravi je, pozdravi“ koju je kasnije snimio Miroslav Ilić i koja je postigla neverovatan uspeh.

Ipak, ovakve priče pokazuju koliko je ponekad teško predvideti sudbinu jedne pesme. Ono što jednom pevaču ne odgovara, drugom može da postane zaštitni znak.

Verna svom muzičkom izrazu

Nada je kroz karijeru ostala verna svom muzičkom izrazu, pa ni danas ne krije da joj je najvažnije da pesma odgovara njenoj boji glasa i senzibilitetu, a ne da bude aktuelna po svaku cenu.

Nada Topčagić još 1983. godine govorila je koliko joj je važan– izgled na sceni. Tada je otkrila da je još 1977. počela da shvata da posedovanje kozmetičara i frizera jer nije dovoljno da se samo dobro peva.

Kurir/Grandonline