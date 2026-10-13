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Porodica pevačice Nadice Ademov uskoro će dobiti novog člana!

Njen brat Bubi Ademov i njegova izabranica i koleginica iz takmičenja "Zvezde Granda" Milica Živković organizovali su proslavu povodom otkrivanja pola bebe, a trenutke ispunjene emocijama i radošću podelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Budući roditelji okupili su najbliže prijatelje kako bi zajedno sa njima saznali da li će dobiti sina ili ćerku. Uz muziku, pesmu i harmoniku, atmosfera je bila na zavidnom nivou, a najuzbudljiviji deo večeri usledio je kada su Bubi i Milica prišli svečanoj torti.

Dekoracija sa medvedićima i natpisom „Boy or Girl“ krila je odgovor na pitanje koje je zanimalo sve prisutne. Kada su presekli tortu, postalo je jasno da im stiže devojčica!

Milica je blistala u pripijenoj roze haljini koja je naglasila njen trudnički stomak, dok je njen partner za ovu priliku obukao roze košulju i bele pantalone. Bubi nije pokušavao da sakrije uzbuđenje, već je raspoložen pevao i veselio se sa okupljenima.

Lepi povod obradovao je i njihove pratioce, koji su im uputili brojne čestitke i poželeli da trudnoća protekne u najboljem redu, a dolazak bebe donese mnogo sreće.

1/7 Vidi galeriju Bubi Ademov Foto: Printscreen Instagram

Inače, Bubi je ranije javno govorio o ljubavi sa Milicom Živković, koju publika poznaje i po učešću u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“. Pevač je tada ispričao da se njihova veza razvijala prirodno, kroz druženje i zajedničke izlaske, a priznao je i da je upravo on prvi pokazao da želi nešto više od prijateljstva.

- Kada nađete pravu osobu, to se jednostavno desi. Družili smo se, izlazili zajedno i vremenom se stvorio neki osećaj. Ja sam prvi krenuo. Prvu pesmu koju sam joj otpevao bila je „Zar si morala takva da se rodiš“ od Šabana Šaulića. Biće i svadbe uskoro, Bože zdravlja - ispričao je mladi pevač.

Bubi i Nadica Ademov Foto: Printscreen/ YouTube/ Grand Production

Nakon što su otkrili da će postati roditelji devojčice, pred Bubijem i Milicom je period ispunjen pripremama za dolazak naslednice, dok se njihova porodica s nestrpljenjem raduje novom životnom poglavlju.