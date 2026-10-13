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Tamara Milutinović proteklog vikenda nastupila je pred prepunim klubom „Nine“ u Lincu gde je atmosferu dovela do usijanja. U intervjuu je govorila je o majčinstvu koje ju je iz korena promenilo, predrasudama sa kojima se suočava kao majka koja se bavi javnim poslom, ali i o estradnim prijateljstvima, pesmama koje je odbila i novom duetu koji uskoro stiže.

Za Tamaru Milutinović život se značajno promenio otkako je postala majka. Danas, kako priznaje, sebe gotovo da ne prepoznaje u osobi kakva je bila pre dolaska ćerkice na svet. Uz neizmernu ljubav i novu životnu snagu, majčinstvo joj je donelo i strahove sa kojima se ranije nije suočavala.

U razgovoru smo se dotakli i predrasuda koje prate žene na estradi, posebno kada je reč o usklađivanju karijere i porodice. Tamara je bez zadrške objasnila kako organizuje svoje obaveze i zbog čega smatra da su komentari o njenoj posvećenosti detetu potpuno neosnovani. Otkrila je i kako se snašla nakon raspada grupe „Đavolice“, zbog koje pesme se ipak malo kaje, ali i kakve novosti priprema za publiku.

Dolazak deteta na svet za mnoge žene predstavlja prekretnicu, a pevačica ne krije da je majčinstvo potpuno promenilo njen pogled na život. Danas se, kako kaže, ponekad zapita da li je osoba kakva je nekada bila uopšte postojala.

1/3 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Tarik Pepić

- Uh, mnogo me je promenilo. Stvarno, stvarno mnogo. Mislim da ne postoje reči kojima bih mogla da opišem osobu kakva sam bila ranije. Nekada se zapitam: „Bože, da li je ta osoba ikada postojala?“ I zaista mislim da je to, na neki način, istina - iskrena je pevačica.

Iako joj je majčinstvo donelo mnogo lepih trenutaka, sa novom životnom ulogom pojavile su se i brige koje ranije nije poznavala. Tamara priznaje da je danas strah mnogo prisutniji u njenom životu, čak i kada za to nema konkretnog razloga.

- Jedino što sebi zameram jeste to što se, otkako sam postala majka, u meni pojavilo mnogo više straha. Prvenstveno za sebe, a onda i za sve ostale. Taj strah je konstantno prisutan, iz nekog razloga koji ni sama ne znam. Nadam se da će se to vremenom promeniti - priznaje ona.

Njena ćerkica sada ima tri godine i nalazi se u uzrastu u kojem je gotovo sve zanima. Svakodnevno postavlja nova pitanja, a mama Tamara priznaje da ni ona ponekad nema spreman odgovor.

- Sada je baš u periodu kada je sve zanima, kada stalno postavlja pitanja i kada ponekad ni ja ne znam šta da joj odgovorim - kaže kroz osmeh pevačica.

„Ja sam veoma posvećena majka“: Oštro odgovorila na predrasude

Javne ličnosti često se suočavaju sa komentarima da zbog poslovnih obaveza nemaju dovoljno vremena za porodicu, a Tamara se, kako kaže, ne slaže sa takvim tvrdnjama. Naprotiv, smatra da oni koji dovode u pitanje njenu posvećenost detetu ne poznaju njenu svakodnevicu.

- Kada bi neko zaista video kako funkcionišemo, ne bi mogao da izgovori takvu glupost. Iskreno, mislim da bi jedva ostao živ kada bi mi tako nešto rekao, jer sebe smatram veoma posvećenom majkom - poručuje Tamara.

Pevačica objašnjava da svoj posao organizuje tako da što manje vremena provodi odvojena od ćerkice. Kako ističe, nastupa uglavnom jednom nedeljno, a dok je ona na poslu, dete je sa ljudima kojima veruje i sa kojima se lepo oseća.

- Radim jednom nedeljno, i to onda kada znam da je dete u sigurnim rukama. Nije sa dadiljom, već sa ljudima kojima verujem i sa kojima voli da provodi vreme. To je veoma kratak period. Moj posao je zapravo odličan jer sam tokom cele nedelje sa svojim detetom. Druge majke rade osam sati dnevno, pet dana u nedelji, i za to vreme su odvojene od dece, dok sam ja odsutna jednom nedeljno, i to svega nekoliko sati - objašnjava pevačica.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno joj znači to što, kada je u Srbiji, uspeva da uskladi nastupe sa ćerkinim ritmom spavanja, pa njihovo zajedničko vreme gotovo i ne trpi.

- Kada sam u Srbiji, to se praktično i ne oseti. Uspavam dete, odem na posao, a kada se vratim, legnem pored nje dok ona još spava. Zato smatram da su sve to predrasude - ističe Tamara.

Od „Đavolica“ do solo karijere: „Lakše mi je kada sam sama“

Pre nego što je izgradila uspešnu solo karijeru, Tamara je bila deo grupe „Đavolice“. Priseteći se perioda u kojem je napravila prve veće korake na muzičkoj sceni, pevačica kaže da prelazak na samostalni rad nije doživela kao težak rez, već kao prirodan sled događaja.

- Iskreno, nije mi bilo teško jer se sve odvijalo spontano. Goga je ostala u drugom stanju, pokušali smo da nastavimo sa drugom pevačicom, ali to nije urodilo plodom. Posle toga je došla pesma „Hajde da zažmurimo“, koja me je zaista proslavila - priseća se Tamara.

Iako priznaje da nastupanje u grupi ima svoje prednosti, posebno kada je reč o raspodeli pevačkih obaveza na bini, danas joj odgovara to što sama gradi svoj nastup i karijeru.

- Lakše je kada na bini imaš još dve devojke koje ponekad mogu da otpevaju pesmu umesto tebe, pa možeš malo da predahneš. Sada sam konstantno na udaru, ali mi je, u neku ruku, ipak lakše kada sam sama - kaže pevačica.

Odbila je pesme koje su postale hitovi, ali zbog jedne ipak žali

Tokom karijere, Tamara je imala priliku da snimi brojne pesme koje su kasnije završile u rukama drugih izvođača i postale veliki hitovi. Ipak, ne smatra da je napravila grešku svaki put kada je neku numeru odbila, jer veruje da je važno prepoznati pesmu koja odgovara sopstvenom senzibilitetu.

- Bilo je dosta pesama koje sam odbila, ali sam jednostavno osećala da ih ne bih iznela na način na koji su to uradile moje kolege. Svako od nas ima svoj senzibilitet i mislim da je važno da prepoznaš šta ti odgovara - objašnjava Tamara.

Ipak, postoji jedna numera za kojom joj je ostalo malo žaljenja.

- Žao mi je što nisam snimila duet Srećka Krečara i Andreane Čekić - otkriva pevačica.

Estradna prijateljstva postoje, ali sve zavisi od toga kakav je ko čovek

Na estradi se često govori o sujeti, konkurenciji i odnosima koji nisu uvek onakvi kakvim se predstavljaju u javnosti. Tamara, međutim, ne veruje da su iskrena prijateljstva među pevačima nemoguća. Naprotiv, smatra da su odnosi u muzičkoj industriji, kao i u svakom drugom poslu, prvenstveno pitanje karaktera.

- Stekla sam prava prijateljstva, ali sam se i razočarala. Sve je to prirodno i normalno u svakoj sferi posla. Verujem u estradna prijateljstva i mislim da sve zavisi od osobe, od toga kakvi smo ljudi, koliko smo sujetni, da li smo realni i da li zaista umemo da budemo prijatelji - kaže Tamara.

Za kraj razgovora, Tamara je otkrila i lepe vesti za svoju publiku. Uskoro je očekuje rad na novoj pesmi, a potom i snimanje spota. Iako nije želela da otkrije ime kolege sa kojim će ukrstiti glas, nagovestila je da bi izbor mogao da bude očekivan onima koji poznaju njene odnose na estradi.

- Planiram duet koji uskoro izlazi! Ove nedelje idemo da snimamo pesmu, a sledeće nedelje snimamo spot. Neću da otkrivam sa kim je, ali je to neko koga publika možda i očekuje, jer je moj prijatelj - zaključila je Tamara Milutinović.