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Pevačica Vera Matović već dugi niz godina ima jednu od najlepših i najluksuznijih kuća u Beogradu. Vrednost ove nekretnine procenjena je na 4 miliona, a pevačica je jednom prilikom za Kurir otkrila koliko je želela da upravo ona i njena porodica žive u toj kući.

Uspeli su da pronađu vlasnika i pitali ga da li je kuća na prodaju, međutim, on je dao negativan odgovor, pa je Vera odustala od nade da će jednog dana živeti u toj kući. Međutim, kako i sama pevačica kaže, desila se tragična situacija u životu vlasnika, pa je odlučio da je proda.

Pevačica je u svojoj ispovesti detaljno opisala kako je saznala za ovu vest i kako je kuća na kraju došla u njene ruke:

"Milion puta sam prošla pored te kuće: 'Jao, blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće'. Tako sam pričala, ali je na kraju došla do mene, to je sudbina. Kada je naš prijatelj čuo da se raspitujemo za kuću, on dozna da je u posedu doktora iz Švajcarske. Rekao mi je: 'Neće da prodaju'. Oni su doktori iz Nemačke, ali pogodi se da je, nažalost, poginula majka te vlasnice. Ona je zbog toga došla u Beogradu i posle 40 dana odlučila da je proda", rekla je ona ranije za Kurir.

Ovu iznenadnu vest Vera i njen suprug Ratomir Raća Matović dočekali su usred svakodnevnih poslova.

"Suprug i ja smo kosili u momentu kad nam je javio da je kuća na prodaju, seli smo u kola i tražili ulicu i broj, i kad sam došla rekla sam: 'To je to, sudbina'".

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Teški trenuci, razdvojenost i patnja dece

Sticanje imovine i borba za egzistenciju za Veru i njenog supruga nisu došli bez velikih žrtava i teških životnih perioda. Pevačica se prisetila momenata kada je u trećem mesecu trudnoće morala da putuje i radi u Australiji, ali i bolne razdvojenosti od porodice tokom bombardovanja 1999. godine.

"Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam 'Kupi decu i slike i u Čačak', kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni – deca su tada najviše patila".

1/5 Vidi galeriju Pevačica poštuje kolege Foto: Marko Karovic, Kurir

"Tuga me hvata kad čujem komentare"

Pored tužne priče koja prati sam nastanak njenog doma, Vera se često suočava i sa gorkim osudama okoline zbog bogatstva koje poseduje. Kako ističe, boli je što mnogi ne vide koliki je trud uložila sa svojim suprugom, već procenjuju samo materijalno.

"Mnogo me boli jer ja ne ulazim ni u čiji džep. Jako mi je žao jer su oni svi mogli da imaju sve isto kao i ja. Nemoj da me kritikuju, a čujem komentare. Tuga me hvata kad čujem kako Vera ima sve to. Oni su svi imali iste mogućnosti kao ja, a gde su? Isto su mogli da urade kao i ja. Razmišljala sam da me ne pita starost gde mi je mladost bila".

Danas, u poodmaklim godinama, Vera poručuje da je pošteno zaradila svoj mir i da može sebi da priušti život kakav želi, iako senka bolnih trenutaka i sudbinskih gubitaka i dalje prati priču o najskupljoj kući na estradi.