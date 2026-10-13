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Dok muzika devedesetih ponovo osvaja publiku, iza kulisa estrade, po svemu sudeći, bukti pravi rat, a pevač Baki B3 je progovorio o odnosima među kolegama, otkazanom koncertu u Zaječaru i rivalstvu koje je uzdrmalo dens scenu!

Spektakl "90s vs 00s" u Boru okupio je ljubitelje najvećih hitova devedesetih i dvehiljaditih, a među izvođačima bio je i Baki B3, koji nije krio oduševljenje atmosferom.

"Sve folirant do foliranta"

- Koncert u Boru bio je fantastičan! Atmosfera je bila odlična, publika zadovoljna. Spoj devedesetih i dvehiljaditih je odlična priča i mislim da tako treba nastaviti - istakao je pevač za Informer.

Međutim, dok se u Boru slavilo, u obližnjem Zaječaru otkazan je koncert "Premium devedesete", na kojem je trebalo da nastupe Dr Iggy, Moby Dick, Funky G i Ivan Gavrilović. Upravo ova situacija otvorila je pitanje sve većih podela među izvođačima.

1/7 Vidi galeriju Baki B3 Foto: Kurir Televizija

- To se tako ne radi! Ne možemo istog dana da radimo u dva grada koja su udaljena dvadeset, trideset kilometara i da pravimo haos! - poručio je Baki, a kada je upitan da li naziv "Premium" sugeriše da su pojedini izvođači bolji i vredniji od ostatka dens scene, usledila je reakcija bez zadrške:

A šta je Premium? Šta znači Premium? Nema tu premium! Svako može da bude premium za sebe. Publika je ta koja odlučuje koga voli, a koga ne voli!

Iako naglašava da se ne raduje otkazivanju tuđih koncerata, Baki nije štedeo reči kada su u pitanju odnosi među nekadašnjim estradnim prijateljima. Kako tvrdi, iza osmeha, zajedničkih fotografija i nastupa krije se potpuno drugačija slika!

- U javnosti se svi volimo, a u stvari, jedno drugom bismo zabili nož u leđa! Sve folirant do foliranta - poručio je pevač za naš portal, pa nastavio:

- Oseća se ta negativna energija. Zašto je ovaj otišao tamo, zašto mene nisu zvali? Prave se grupice, počinje rivalstvo. Svako gleda sebe, da gurne što više para u džep!

Foto: Kurir