"UVEK SAM ŽELELA DA SVOJE SARADNIKE ZATVORIM U PODRUM" Hit izjava Milice Pavlović, pevačica nikad iskrenija: Dobijali bi hranu, piće...
- Milica Pavlović je rekla da bi volela da saradnici rade samo sa njom, a ne i sa drugim estradnim kolegama.
- Pevačica je priznala da godinama ide na terapiju tri puta nedeljno i da joj to pomaže da bude popustljivija.
- Otkrila je i kako je dobila dozvolu za pesmu 'Srce porodično', koju je snimila zbog emotivne veze sa serijom 'Porodično blago'.
Milica Pavlović govorila je o svom poslu, saradnicima i odnosu koji želi da ima sa ljudima koji rade u njenom timu.
Pevačica je otkrila da joj nije svejedno što pojedini ne rade samo sa njom, već i sa njenim kolegama sa estrade.
"Imala sam želju da ih zatvorim u podrum"
- Uvek sam imala želju da svoje saradnike zatvorim u neki podrum. Dobijali bi hranu, piće, sve. Kod mene je bitno samo da ne rade sa drugima, samo sa mnom da rade - rekla je Milica u "Tetke podkastu"
"Ne odustajem od terapije"
Pavlovićeva je priznala i na koji način radi na sebi već godinama.
- Vremenom ja napredujem, imam svog terapeuta tri puta nedeljno, radim na sebi, najozbiljnije. Ne odustajem od terapije i onda sam vremenom postala tako malo popustljivija i i dalje ih volim iako rade i za druge kolege i eto tako.
Oživela čuvenu pesmu iz serije
Milica Pavlović otkrila je nedavno za medije kako je došlo do toga da dobije prava za pesmu "Srce porodično" koja je, zahvaljujući njoj dobila novi život.
- Imala sam priliku da upoznam Sinišu i Ljiljanu Pavić i da od njih dobijem dozvolu za pesmu "Srce porodično". Ja sam na turneji "Lav" pevala isključivo svoje pesme, ali i numeru "Južna pruga", međutim poželela sam da snimim i otpevam numeru iz serije "Porodično blago" jer sam emotivno vezana za nju - piznala je nedavno Pavlovićeva.