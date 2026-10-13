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Milica Pavlović govorila je o svom poslu, saradnicima i odnosu koji želi da ima sa ljudima koji rade u njenom timu.

Pevačica je otkrila da joj nije svejedno što pojedini ne rade samo sa njom, već i sa njenim kolegama sa estrade.

"Imala sam želju da ih zatvorim u podrum"

- Uvek sam imala želju da svoje saradnike zatvorim u neki podrum. Dobijali bi hranu, piće, sve. Kod mene je bitno samo da ne rade sa drugima, samo sa mnom da rade - rekla je Milica u "Tetke podkastu"

Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

"Ne odustajem od terapije"

Pavlovićeva je priznala i na koji način radi na sebi već godinama.

- Vremenom ja napredujem, imam svog terapeuta tri puta nedeljno, radim na sebi, najozbiljnije. Ne odustajem od terapije i onda sam vremenom postala tako malo popustljivija i i dalje ih volim iako rade i za druge kolege i eto tako.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Oživela čuvenu pesmu iz serije

Milica Pavlović otkrila je nedavno za medije kako je došlo do toga da dobije prava za pesmu "Srce porodično" koja je, zahvaljujući njoj dobila novi život.

- Imala sam priliku da upoznam Sinišu i Ljiljanu Pavić i da od njih dobijem dozvolu za pesmu "Srce porodično". Ja sam na turneji "Lav" pevala isključivo svoje pesme, ali i numeru "Južna pruga", međutim poželela sam da snimim i otpevam numeru iz serije "Porodično blago" jer sam emotivno vezana za nju - piznala je nedavno Pavlovićeva.