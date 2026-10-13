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Sinan Sakić rođen je u Loznici, 13.10. 1956 godine. On bi danas da je živ napunio tačno 70 godina. I ako nas je pevač napustio njegove pesme žive za njega, pa ne postoji nijedno slavlje gde se ne čuje neka njegova pesma. Sinan je život živeo punim plućima, a preminuo je u 61. godini u svom stanu u zagrljaju supruge.

Sinana Sakića, legendarog pevača koji je u svom glasu nosio neopisivu emociju, kroz ceo život vodila je upravo duša. Njegove pesme u ljudima uspeju i danas da dotaknu najskrivenije emocije, a njegove kolege i sada ističu da se takav izvođač samo jednom rađa. Naime, živeo je za muziku od malih nogu, suprotstavio se čak i ocu koji mu je branio da zakorači u svet estrade. Imao je još mnogo snova o kojima je maštao, nije očekivao da će njegov život tako brzi stati. "Bog na nebu, Sinan na zemlji" pisalo je na transparentima u publici kada bi nastupao, a ni osam godina nakon prerane smrti, njegovi hitovi ne gube na popularnosti.

Kako su izgledali Sinanovi poslednji dani?

Sabina, Sinanova supruga, i posle nekoliko godina, nikako se ne miri sa njegovim odlaskom u 61. godini.

- Kažemo vreme leči sve, to nije tačno. Samo u tom vremenu naučiš da prihvatiš da on više nije tu, ali ja smatram da je on uvek tu, da me posmatra. Tako nešto se ne leči, ali navikneš na to da nije tu - rekla je njegova supruga Sabina za "Kurir" i nastavila:

- Fali mi njegova ljubav, pažnja, da je tu. Mnogo mi nedostaje. Kad sednem da ručam, kad legnem u krevet, nedostaje mi. Zato i ne ručam više za velikim stolom. Kud god da krenem, tu su uspomene. Nekad držim telefon noću uključen, pa bih da ga isključim, ali sve mislim da će me pozvati. Dešava mi se da nađem njegove košulje pa kažem: "Jao, ovo nisam oprala", pa sednem i plačem jer se setim da neće doći.

I dalje misli da je za njegovu preranu smrt kriva nepažnja lekara.

- Tužne su te stvari u vezi s njegovim lečenjem, i dalje mislim isto, da je bila nepažnja lekara. Posle svega toga ove druge trzavice nisam ni primetila, bila sam kao u polukomi - objasnila je Sabina za "Kurir".

Kao da je osetio da mu se bliži kraj, zahtevao je da iz bolnice izađe na sopstvenu odgovornost.

- Pokidao je sve cevčice s vrata i tražio da potpiše da ide u svoj stan da bude s porodicom. Kod kuće smo spremili sve kao da je u bolnici. Lekari su dolazili svakog dana. Poslednjih dana nije toliko patio, nije imao specijalne bolove. Niko od nas nije očekivao da će otići. Umro mi je na rukama, u zagrljaju.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

Planirali su da odu na lečenje u inostranstvo.

- Imali smo plan da odemo u Tursku na transplantaciju jetre. Trebalo je ja da mu je doniram. Kad smo došli iz Tuzle, tamo je preživeo i kliničku smrt, otišli smo u Tajland, rekao je da će tamo da mu bude bolje. Imali smo indijskog lekara i biljne preparate, radio je jogu, meditaciju, trudio se. Posle je hteo da ide na neke nastupe, ugovorili su mu sa Sašom Matićem, Šabanom, bio je i sam jedno pet nastupa pred smrt. Uvek je govorio "ozdraviću". Imao je planove za turneje. U maju je zvao Baneta Obradovića da mu odredi u junu datum za Taš, a 1. juna je otišao. Ja kažem: "Bane, sine, on uopšte nije dobro", ali je hteo.

Sinanova večna kuća

Sakić je 27. aprila 2018. godine primljen u bolnicu, gde je ustanovljeno da mu je neophodna transplantacija jetre. Umro je 1. juna, u 62. godini života, u svom domu na Dorćolu. Sahranjen je tri dana nakon smrti, na muslimanskom groblju u Loznici, a poslednjem ispraćau legendarnog pevača prisustvovao je veliki broj ljudi.

Grobnica Sinana Sakića svakodnevno privlači pažnju mnogih ljudi, te pvačev grob tokom nedelje poseti na desetine ljude, ne samo iz Srbije, već iz celog sveta.

Međutim, mnogo se spekulisalo o tome zašti čuvenoj zvezdi nije dugi podignut bio spomenik.

"Redovno obilazim Sinanovu večnu kuću. Radila sam i nisam se smirila dok to nije urađeno bas onako, da on bude zadovoljan. Ipak, moram da priznam, imala sam periode kad sam jako bila ljuta na Sinana jer me je ostavio, pa jedno vreme nisam htela da idem. Prođe neko vreme, pa opet krenem", kaže Sabina.

Danas, Sinanov spomenik je zaista unikat - beli mermer je transportovan iz Turske, jer u Srbiji nije imalo gde da se kupi u komadu. Želeći da mu i na taj način iskaže poštovanje, Sabina je za izgradnju Sinanove večne kuće izdvojila 20.000 evra.

A ono što nikoga ne ostavlja ravnodušnim jeste natpis na spomeniku bračnog para Sinanić.

"Ljubavi jedina, bila si i bićeš duša moje duše. Zauvek u večnosti", uklesano je.

1/6 Vidi galeriju GROBNICA SINANA SAKIĆA OD MERMERA IZ TURSKE VREDI 20.000 € Foto: Damir Dervišagić, Ivan Gajić

Kako je izgledao put do uspeha Sinana Sakića?

Kako je u svojoj poslednjoj ispovesti istakao - bio je i ostao dete ulice.

- Od 6. godine sam na ulici, svi su me u Loznici volela. Često bi mi neko na ulici i dao nešto od hrane. Bio sam mali, crna kosa i plave oči. Jesam, krao sam, ali ništa veliko. Nikada nisam ulazio u stanove ili tako nešto. Nego, na primer, ukradeš bicikl na ulici i onda ga prodaš za neke smešne pare i tako. Bilo je i tapkanja - otkrio je u emisij "Goli život" Sinan Sakić.

Rodio se u Loznici 13. oktobra 1956. godine u muslimanskoj porodici. Njegova majka Đulka radila je u fabrici, a otac Rašid je bio član vojnog orkestra.

- Otac mi je bio vojni muzičar, završio je Konzervatorijum, svirao je u Zagrebačkoj filharmoniji, pa da bi bio bliže kući, prešao je u Beogradsku filharmoniju. Meni nije dozvoljavao ni blizu da priđem instrumentima. Razboleo se kao mlad, dobio je bronhijalnu astmu, nije mogao više da svira. Drugi smer je imao klavir i harmoniku. Najverovatnije je kontao sam u sebi šta ako se meni desi to što se desilo njemu.

Branio mu je otac i da ide u muzičku školu da uči da svira klavir.

- Prva muzička škola bila je odmah iz Vatrogasnog doma, a tu je bila moja kuća i na pedeset metara škola. Skakao sam po klavru. Pokojni profesor Milan je molio mog oca Rašida da me pusti da učim, on je uvek govorio: "Ne, Miilane, ne". Tražio je da završim zanat, i ja sam završio za elektrovarioca. Ja sam tajno počeo da lupam bubnjeve, kad me je video Braca, basista iz orkestra RTB-a, učio me je. Kad nas je video da sviramo, mene je otac bacio o pod. Nikad nije pratio nastupe kada sam postao poznat. Otišao sam u kafanu sa 14, radio sam, lupao bubnjeve.

Slučajno je otkrio svoj neverovatni talenat za pevanje koji je sve ostavio bez teksta.

- Nisam ni znao da umem da pevam dok jedan stariji čovek nije izvadio 500 dinara, u to vreme to su bile 2 plate u kafani, i rekao mi: "Hoću da mi ti otpevaš pesmu". Ubeđivao sam ga da nemam pojma ništa o pevanju, a on nije odustajao i govorio mi je da pevam šta god hoću. A ja u seknudi, kunem se u sve, znam samo dve strofe pesme: "Mene nana poslala da naberem bostana". Otpevam to, kad ono svi počnu da apladiraju i traže još jednom. Drug sa kojim sam svirao napao me što lažem da ne znam da pevam, a ja sam mislio da me zezaju. I onda su me ubedili da počnem da učim pesme, po pet pesama sam dnevno skidao, od zabavnjaka do narodnjaka. Znaš ti šta znači zaraditi 150, 200 dinara, živiš mesec dana od tih para.

Prvu studijske pesme snimao je 1978. godine.

- Te godine bila je priča da odmeo u "Diskos". To je bilo sačuvaj Bože. Šta su oni radili sa pevačima, to je bio kraj sveta. Doneo sam taj probni snimak, niko to nije hteo da snimi. Kad je Nosal postao muzički urednik "Dsikosa", kaže mi: "Dođi ti, mali, ovamo, kad možeš ovo da snimiš?". Ja sam rekao da mogu odmah, da radim u kafani i da nemam vremena. I u roku od sat vremena snimim "Jedna tura za dva druga" i "Sreli smo se mnogo kasno", tako je sve počelo. Kada je izašla pesma "Reci sve želje" 1986. godine, više niko nije mogao da mi priđe - govorio je Sinan u svojoj velikoj ispovesti.

Period u "Južnom vetru"

Mile Bas je osnovao muzički sastav "Južni vetar", a Sinan je dugo godina bio član, pored Šemse Suljaković, Dragane Mirkovića, Kemala Malovčića i Mileta Kitića, kojeg je priključio upravo Sakić.

- Oni su totalno okrenuli muziku. Ja sam u to vreme pevao i rok i pop i evergrin. Mileta Kitića sam doveo u "Južni vetar", svideo mi se. Miodrag Ilić je napravio album za mene, a ja sam molio da ga da Kitiću, tu je bila pesma "Čaša ljubavi", koja je odmah postala hit. Nas je bilo pet, i svaki šesti koji je došao, nije mogao sa nama. Šemsa, Mile, Ja, Dragana i Kemal. Bio sam zadnji, dok nisam bio povređen i otišao. Svi pre toga su otšili. Taj čovek, Mile Bas, bio mi je kao otac, svima nama je bio. Vaspitavao nas je i vraćao na pravi put. Da li je moguće da Dragana Mirković nikad nije njega pomenula, već Raku Marića, pa ona je već bila formirana zvezda iz "Južnog vetra" kad ga je upoznala - rekao je u emisiji "Goli život" Sinan, a potom je otkrio zašto je prestao da priča sa Miletom Basom:

- Bio je koncertu Boriku, bio je puno naroda. Taj koncert organizovao je Kajmaković i rekao sam mu da mu se slučajno ne desi sa snimi koncert, da snimi CD. Posle koncerta dolazi Mile Bas sa CD-om, snimak koncerta, i pita me šta je to. Ja sam se kleo da nisam znao, počeo sam da plačem. Mile je mislio da sam ja umešan u to. Jurio sam Kajmakovića 7 dana da ga zgrabim i odvedem kod Mileta. Njega nigde nije bilo. Slučajno sa ga sreo i naterao ga sve da mi kaže. Rekao mi je da se dogovorio sa Midoragom Ilićem i platio sam mu. Tad je sve u meni umrlo. Prazna duša. Tad sam shvatio da me je Mile Bas prodao, on je bio tu, slušao je. Klekao sam i izvinio sam se Kajmakoviću, a sa Miletom nisam ni reč više progovorio, iako sam nastvavio da ga hvalim.

1/12 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/YOUTUBE/Zvezde granda specijal

Zanimljiv ljubavni život Sinana Sakića

Prvi Sinanov brak

Sinan se prvi put oženio odmah po završetku vojnog roka sa svega 18 godina. Pevačeva prva supruga Velida Milkić bila je iz imućne porodice. Međutim, ovaj brak trajao je samo četiri godine i u njemu je pevač dobio dva sina - Rašida i Medu.

- Taj brak je trajao četiri godine. Tu sam ja pogrešio, oženio sam devojku iz bogate kuće, a ja sam bio siromašan i radio sam u kafani kao crnac da bi doneo u kuću novac. Njena dva brata su me obožavala, ali njena majka nije mogla da me smisli. Imali su električnu kovačnicu, radili su za moge kompanije i stvarno su dobro zarađivali, a ja nisam imao ništa. Mi smo živeli kao podstanari, nije dolazilo u obzir da se udam. Kad god bi se nešto desli, bilo bi: "Do viđenja", i ja sam jednom presekao - ispričao je pevač o prvom braku.

O burnom razlazu Velida je za medije govorila tek po Sinanovoj smrti:

“Sinan i ja smo se rastali zbog nje, Sabine. On se viđao sa njom dve godine dok smo bili u braku, nas dve smo bile trudne u isto vreme, ja sam nosila Medu, a ona Đulkicu. To je bila javna tajna u Loznici. On je pomalo pevao i svirao bubnjeve dok smo bili u braku, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije da snima – pričala je Milkićeva za Alo.

Posle razlaza s pevačem, ona se vratila u Bosnu s novorođenim sinom Medom, dok je stariji Rašid ostao sa ocem i maćehom.

“Rašid jeste Sinanovo prvo dete, njega je mnogo voleo. Želim da se zna da je Sabina bila ta koja je moju decu odbacivala, samo je svoju decu gledala. To traje 37 godina, otkad sam se ja razvela od Sinana. Rašid je imao tri godine kada smo se rastali, a Medo je imao deset meseci. Sudski su obojica pripala meni, ali je Sinanov otac mnogo voleo Rašida, tražio je da dete ostane s njima i ja sam na kraju popustila”, objasnila je za "Alo" Velida.

Pravu ljubav doživeo sa drugom suprugom Sabinom

Čim je ugledao Sabinu, privukla mu je pažnji, nije mogao da prestane da je gleda.

- Ona je bila kao anđeo. Tada nisam bio popularan, pevao sam u kafani. Jedno veče je došla, i odmah sam je primetio. Ona nije volela nešto narodnjake, više je slušala Bijelo Dugme, Čolu. Odmah sam prišao da se upoznamo. Potom sam je sreo na ulici, bila je sva skockana, u nekom krem mantilu. Ja sam bio u kolima, svirao sam joj i svirao, ona nije htela da se pomeri. I dodam po gasu i svu je isprskam. Videla me je u jednom lokalnom kafiću, gde smo obično sedeli, i počela da viče na mene zbog toga što sam joj uradio. Kada su joj ljudi skrenuli pažnju da sam Sinan Sakić, rekla je da ni ne zna ko je to i da je baš briga. Rekao sam joj da sam je namerno poprskao, jer je bila puna sebe i nije htela da se skloni, i da ću joj platiti hemijsko čišćenje za mantil. Nastavila je da besni, a ja sam joj ponudio da se pomirimo i pozvao sam je da dođe u kafanu na moj nastup. Tako se ona zaljubila u mene i ja u nju.

Uplovili su u vezi, ali dve godine je nije ni dotaknuo.

- Dve godine smo se zabavljali, spavali u istom krevetu, a nismo imali intimne odnose. Nisam više mogao da izdržim, ni da čekam. U šali sam joj govorio da propuštam mnogo devojaka dok nju čekam. Voleo sam je i volim je puno, kao i ona mene. Venčali smo se 1981. godine i eto, skoro 35 godina smo u braku - rekao je Sinan u svojoj ispovest u emisiji "Goli život" godinu dana pre smrti.

Njegova supruga Sabina, sa kojom ima dvoje dece sina Alena i ćerku Đulkicu, bila mu je najveći oslonac i podrška u životu, a ljubav su gajili do poslednjeg dana njegovog života. Sinan i Sabina odgajali su i njene sinove iz prvog braka Ernesta i Elvisa.

Kako je Sinan pronašao utehu u budizmu?

Naime, iako rođen kao musliman, Sinan je pronašao duhovni mir u budizmu.

Sin legendarnog pevača je sa samo šest godina doživeo nezgodu kada zadobio teške opekotine po licu, a ožiljci tog nemilog događaja su i dan danas vidljivi.

Sabina i Sinan su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, zbog Alenovih teških povreda, a narednih nekoliko godina su joj se uvek vraćali. Pevač je na sve načine pokušavao da nađe lek za naslednika, a tom prilikom je upoznao i duhovnog vođu Sai Babu. Tada se spekulisalo da je bio sledbenik sekte.

Sinan je bio opčinjen načinom života u Indiji. U jednom indijskom gradiću pre nekoliko godina je kupio i kuću Njihova ćerka studirala je menadžmet u Indiji i živela u toj kući. U Indiju su često odlazili Sabina i Sinan, što zbog ćerke, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Zbog nemogućnosti održavanja kuće i čestih putovanja, zbog zdravstvenog stanja i godina, Sakići su kuću prodali 2017. godine.

Pevač je jednom prilikom javno govorio o Indiji i svemu lepom što mu je ona donela.

- Kada je moja supruga Sabina 1995. godine otišla sa Alenom prvi put kod Sai Babe, moram da priznam da u početku nisam imao poverenja. Ali, nakon što se vratila puna oduševljenja, odlučio sam da i sam posetim tu zemlju. Sledeće godine otišao sam i shvatio da su blizina božanstva i njegova energija mnogo pomogli Alenu - govorio je Sinan tad za domaće medije i dodao:

- Ja sam čovek koji voli sve religije na ovom svetu, a jedna od omiljenih mi je budizam. Indija je zaista čarobna i ne kaže se uzalud da se u njoj nalazi ključ života jer je zemlja duhovnosti. Ona je svake godine moj san jer se tamo osećam kao da sam ponovo rođen, pošto čovek pobegne od svog licemerja i lažnog života materijalizacije. Nikada ne pripremam sebe posebno kada odlazim u to sveto mesto. Inače sam vegetarijanac, a tokom mesec dana boravka u hramu Sai Babe ne uzimam ni kap alkohola. Ne mogu da kažem da sam svetac, ali znam sebi da kažem ne. Meditacija mi mnogo znači jer me opušta i regeneriše – tvrdio je Sinan.

I opovrgnuo je bio priče da je Sai Baba član sekte.

- Sai Baba je duhovni vođa koji ima stotine miliona pristalica iz svih religija širom sveta. Za njegov rođendan dolazi pet miliona ljudi, među kojima i dvadeset predsednika raznih zemalja, čuveni glumci i reditelji kao što su Stiven Sigal i Stiven Spilberg. Svi oni sede na darsanu i čekaju da mu poljube nogu i ruku. Ljudi prvo treba da vide šta se tamo dešava, a onda da pričaju da li je to sekta ili nešto drugo. Gledao sam kako Sai Baba iz ruke materijalizuje vibuti, sveti prah, koji je nošen na analizu i dokazano je da nije zemaljskog porekla. Iz medaljona se materijalizuje amrita za koju je takođe dokazano da nije zemaljskog porekla, a njome se hrane deca u jednom domu. Bio sam prisutan i materijalizaciji prstenja, satova i lančića, kao i ozdravljenjima mnogih ljudi. Srećan je onaj koji ode kod Sai Babe. Ali, kao što on kaže, kod njega mogu doći samo oni izabrani, koje pozove. Ipak, ne razmišljam da starost provedem u Indiji, već sa mojom Sabinom u našoj zemlji. Ona je nešto najlepše što mi se dogodilo i stalno se zahvaljujem Bogu što mi je poslao jer je ljubav mog života. Shvatio sam da se bez novca ne može, ali on nije najvažniji. Niko nije odneo na nebo ništa osim cipela i odela. Zato sam se i ja mnogo promenio i trudim se da idem putem ispravnosti. U životu mi je najvažnije da mi je porodica zdrava, da se volimo i poštujemo – govorio je Sinan.

Malo poznate stvari o Sinanu Sakiću

Loša iskustva na romskim svadbama

Pevao je na romskim svadba, a jedna mu je ostala u strašnom sećanju, nakon toga je umnogome prestao da nastupa po takvim privatnim veseljima.

- Jao, romske svadbe su posebna priča. Kupuje se mlada, obavezno mora da bude nevina. Kada odu mladenci u sobu, babe vire kroz prozor, ako ne bude krvi na čaršavu, nastaje haos. Čak su i oružije potegli. Tada mladin otac mora sve da plati i vraća se devojka. Kada sam tome prisustvovao, pitao sam se šta će to meni da doživaljam. Od tada sam pevao samo kod baš bliskih prijatelja - govorio je Sinan.

Saveta Tome Zdravkovića sećao se do smrti

Naglasio je da su jedino Zoran Kalezić i on poznavali Tomu u dušu.

- Obožavao je da me sluša, nisam mogao da idem da legnem od njega. Jedino Zoran Kalezić i ja smo ga poznavali u dušu. Odmah je prepoznao u meni talenat, rekao je da ću svima zapržiti čorbu, da niko neće moći da stane pred mene. Ono što sam doživljavao sa njim je čudo. Govorio mi je da nigde ne trčim i da smirim dušu, da imam veliku dušu. Rekao mi je da nikome ne verujem, pitao sam se zašto, a on mi e dodao da ću videti kroz vreme. Toliko toga me je naučio, kao da mi je bio otac. Toliko anegdota je bilo, on je u to vreme dnevno zarađivao po 5.000 maraka. Preda mnom je ženio koju je prvi put video dao dve, tri hiljade maraka, kada mu je ispričala svoju situaciju sa mužem i decom. Bio je mnogo dobar čovek. Nije bilo šanse da ga izvedem iz kockarnice i kafane. Kada mu se bolest vratila, kao da je predosetio da je kraj.

Hapšenje zbog kokaina - istina ili laž?

Stalno se provlačila priča po novinama da je Sinan Sakić konzumirao narkotike, te da su mu ih pronalazili i u donjem vešu, što je pevač ošto demantova.

- Imao sam neku priču u Američkoj ambasadi. Odveli su me na informativni razgovor zbog drugih priča, zbog jedne činjenica da li sam bio tu ili nisam bio tu. A stvarno nisam bio tu. Žurio sam na kocert u Srebrenik, i policija me je pustila. Mom sinu su našli travu, pa je verovatno od toga priča krenula. Pisali su svašta, a nigde mi nisu našli kokain. Ej, ja imam unuče, veliku decu, gde je meni to na pameti.

Prokockao stan

Jedne prilike prokockao je stan u Las Vegasu.

- Kockanje je najveći porok i ničemu to ne vodi. Od svega se čovek može izlečiti, alli od kockanja teško. To je moj bio problem što sam uradio u Las Vegasu. Pukao sam nešto zbog mog jednog prijatelja i počeo sam da kockam. Stigla mi je poruka da će mi blokirati račun, Sabina je videla koliko sam prokockao, 50 hiljada sam tada pokockao. Sabina mi nikad nije to zamerila, u kući stvarno imam idilu. Hvala Bogu što sam imao tu snagu u glavi da prestanem to da radim.