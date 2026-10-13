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Ava Karabatić nedavno je uznemirila čitav region, kada se oglasila i progovorila o nasilju koje je doživela od partnera. Starleta je dobila ogromnu podršku, pa su svi osudili užasno nasilje, a sada se oglasila i otkrila da se pomirila sa dečkom. Šokirala je izjavom da planiraju i dete.

Kako je istakla, iako je njihov odnos bio obeležen brojnim problemima, emocije su prevagnule, a sada su spremni da pokušaju ispočetka.

Planiraju venčanje i prinovu

Ava je uz fotografiju iz restorana objasnila da su nakon dužeg perioda razdvojenosti odlučili da obnove vezu. Otkrila je i da imaju ozbiljne planove, koji uključuju brak i dete.

- Nakon dužeg perioda u kojem nismo bili zajedno, odlučili smo da damo još jednu šansu našoj vezi. Znam da je naš odnos bio pun kontroverzi, ali moje srce je uz ovog čoveka i znam da je on ljubav mog života i moj budući muž - poručila je Ava.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Priznala je da su jedno drugom u prošlosti nanosili bol, ali tvrdi da žele da ostave nesuglasice iza sebe i izgrade stabilniji odnos.

- Obećali smo jedno drugom da više nećemo praviti probleme, pogotovo jer planiramo da imamo dete, a disfunkcionalan odnos sa detetom ne dolazi u obzir - navela je starleta.

Ava je dodala da veruje da praštanje može da pomogne ljudima da prevaziđu teške trenutke, te da se nada da će im vera doneti mir i sreću u budućnosti.

- Ljudski je praštati. Radili smo jedno drugom jako loše stvari, ali sada je to iza nas. Mislim da će nam bliži odnos sa dragim Bogom zalečiti rane i doneti novu sreću u boljoj i srećnijoj budućnosti - zaključila je Ava.