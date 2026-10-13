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Jelena Karleuša nedavno je boravila u Severnoj Makedoniji, gde je na pres-konferenciji najavila svoj veliki solistički koncert u Skoplju 17. oktobra u areni "Jane Sandanski" za koji vlada ogromno interesovanje.

Po zvezda je tom prilikom dala i intervju za tamošnje medije, gde je istakla da jedva čeka da stane pred publiku u rasprodatoj areni, u kojoj je već nastupala pre dve godine.

Foto: Printscreen

- Baš sam srećna što sam ponovo u Severnoj Makedoniji. U areni Jane Sandanski u Skoplju, 17. oktobra ponovo će se desiti moj koncert, posle dve godine i jako sam srećna. Nove pesme, ali i stare, i sve ono što moji fanovi, ali i oni koji to nisu, očekuju od mene. Dobra zabava i produkcija, puno andrenalina, ludilo kostimi i nešto što donosi svet na Balkanu. Svako ko dođe na moj koncert, sigurna sam da zna i voli muziku i svetsku produkciju. Makedoncima treba samo početi pesmu i uživati u ostatku pesme. Makedonci odlično pevaju - rekla je JK, pa dodala:

- Mislim da će i moj i Bokijev nastup biti jako interesantan, ali da ne otkrivamo sve. Imamo jednu duetsku pesmu, tako da dođite na koncert da vidite šta će se dešavati. Boki 13 je neko ko ima i dve nove fantastične pesme, pa će ih i otpevati, a imamo i naš duet. Mislim da će sve to biti jako interesantno - otkrila je Karleuša.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva

Jelena je najavila i da do kraja godine izlaze njene tri nove pesme, koje će, gotovo sigurno, nadmašiti uspeh njena tri megahita "Sad je sve okej", "Mata Hari" i "Balkan boj".

- Do Nove godine izbaciću još tri nove pesme sa albuma "Enigma". To će biti u onoj novogodišnoj euforiji, to možete da očekujete - zaključila je regionalna zvezda.

Foto: Printscreen

Kurir.rs

JK: