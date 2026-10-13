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Aneli Ahmić i Filip Car nakon nove svađe i salve uvreda, ponovo su se izmirili i svoje probleme rešili ispod pokrivača.

Nedavno su priznali da su razmišljali o bebi, te su se nešto kasnije i predomislili.

Zaboravili probleme i sukobe

Ljubavni par se prepustio strastima u rehabu, te nisu marili za kamere oko sebe. 

Iako se Filip Car zakleo da se više neće miriti sa njom, poklekao je i završio sa njom u krevetu. Ahmićeva se nije bunila, te je uživala kao da sutra ne postoji.

"Filipu ne mogu da nađem ni jednu manu"

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem Aneli je nedavno otkrila sve što joj leži na srcu.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Osećam se zaljubljeno. Naravno da ćemo se opet posvađati. Zašto bi nastao haos za neku sitnicu? Filipu ne mogu naći trenutno ni jednu manu. Strah ga je da ja ne bih nekoga pogledala. Dođe u sobu, vidi Filipa i pita me između redova. Ne zanima me Filip. Čujem da provodi vreme sa Biljanom. Ja ovo što imam sa Carem ne mogu uporediti. Ja njega vidim kao nekog ko će stati iza mene. On ima svoje dobre strane gde se sam umili, iskazuje emocije - iznela je Aneli.

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Filip Car se veseli uz srpske pesme Izvor: Instagram