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Voditeljka Lea Kiš iza sebe ima karijeru dugu 30 godina, a jednom prilikom potkačila je nove koleginice, odnosno voditeljke koje vode rijaliti programe.

"Nek odradi bilo ko moju emisiju..."

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić, koja nema dlake na jeziku, tada je bez pardona odgovorila Lei.

- Neko može da se uvredi kada ga nazovu voditeljka! Verovatno se vređa onaj kome je voditeljski posao da svojim gostima služi slane rolate i na silu se smeje, kao mnogi koji su prozivali nas voditelje iz rijalitija. Ja opet kažem, nek dođe bilo ko od tih voditelja koji služe meze i smeju se iz čista mira, da odrade emisiju koju ja vodim. Smatram da sam ultra talentovana jer sam bez iskustva uspela da budem to što sama sada - rekla je ona tada.

1/10 Vidi galeriju Ivana Šopić Foto: Pritnscreen

- Oduvek sam bila hrabra... Nikad nisam razmišljala šta bi bilo kad bi bilo već sam se uvek za sve u životu usudila! To je i moj savet mladim devojkama - rekla je Šopićeva tada.

"Spavala je sa 10 muškaraca i dobila emisiju"

Podsetimo, Lea Kiš je prva potkačila nekadašnje rijaliti učesnice koje su se potom oprobale kao voditeljke, te je navela kako se izgubio kriterijum kada je njihov posao u pitanju.

- Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dve godine kaže meni ‘zdravo koleginice’ jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja - rekla je Lea.

1/7 Vidi galeriju Fotografije iz života Lee Kiš Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

- To je sramotno za našu profesiju, onda imate tabloide koji to podrže i vi posle dve godine pomislite da je moguće da neko bez znanja dobije priliku da nešto predstavlja na ekranu, bilo koja televizija, sa nacionalnom frekvencijom, privatnom – nije bitno bitno je da smo mi sami učinili to da naša profesija više ne postoji i da je televizijski novinar profesija koju može da radi svako - ispričala je nedavno ona.

kurir.rs/blic