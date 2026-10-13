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Peđa Jovanović godinama je bio u braku sa atraktivnom Anom Jovanović, a nakon razvoda usledilo je i konačno pomirenje.

On je oduvek važio za velikog zavodnika, a svojevremeno je uspeo da osvoji koleginicu Dušicu Grabović, kojoj je bio i prvi momak.

"Zbog njega sam počela da se bavim pevanjem"

Naime, Dušica je jednom prilikom otkrila da je sa Jovanovićem izgubila nevinost.

- Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pevanjem. On je nastupao u jednom kafiću gde sam ja izlazila - pričala je ranije za domaće medije Dušica Grabović i dodala:

Dušica Grabović Foto: Printscreen/Instagram

- Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina - priznala je ona.

Ana i Peđa

Inače, Peđa je započeo vezu i sa svojom suprugom Anom dok je bila veoma mlada.

- Sa njim sam od svoje 18. godine i još tad sam sanjala o skladnoj porodici koju smo napravili u međuvremenu - rekla je ona jednom prilikom.

1/6 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Dusan Petrovic/Nemanja Nedovic/Instagram, Kurir

Žena ga ostavila zbog alkohola

Pevač Peđa Jovanović dva puta se razvodio od supruge Ane sa kojom ima troje dece, a koja atraktivnim izgledom izaziva veliku pažnju javnosti. On je jednom otkrio da ga je supruga ostavila zbog problema sa alkoholom, ali je ljubav na kraju sve pobedila.

1/6 Vidi galeriju Ana i Peđa Jovanović Foto: Prinscreen Instagram, Printskrin/Instagram

- Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je - rekla je Ana jednom prilikom.