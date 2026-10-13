Slušaj vest

Aleksandar Aca Kos, najbiži prijatelj Čede Jovanovića doživeo je nezgodu nakon koje je zadobio prelom noge, tačnije stopala, saznaje Kurir.

U nezgodnom trenutku uz njega se našao Čeda, koji mu je odmah pritekao u pomoć.

Krenuo na sastanak

Kako saznajemo, Aca je krenuo na sastanak i kada je ulazio u automobil noga mu je skliznula i došlo je do povrede. Čeda je odmah otkazao sve svoje obaveze i svog prijatelja odvezao kod lekara kako bi mu pružili neophodnu pomoć.

Aca je u narednom periodu morati da povede računa o svom oporavku i da se pridržava saveta lekara, a nema sumnje da se Čeda neće odvajati od njega. Baš kao što je i Aca bio sve vreme uz Jovanovića kada je imao zdravstvene probleme.

Ostaje da se vidi koliko će trajati njegov oporavak i da li će povreda uticati na njegove poslovne obaveze u narednom periodu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Kos i Čeda Jovanović Foto: Kurir, Pink, Kurir.rs/Petar Aleksić

Mi smo pozvali Acu, ali on nije želeo previše da komentariše situaciju u kojoj se našao.

- Hvala na pitanju, istina je. Ne mogu sada da govorim, ali pazite na svoje zdravlje - potvrdio je Kos naše saznanje.

Luksuzan život

Podsetimo, Aleksandru posao očigledno dobro ide jer se on nedavno počastio novim automobilom. U pitanju je BMW koji je, prema procenama, platio oko 100.000 evra.

Inače, on vodi luksuzan život pa na ruci nosi skupoceni sat, ali i brendiranu garderobu. Mnogi se pitaju odakle mu novac, on ne govori previše od tome, već je fokusiran na posao i firme koje osniva.