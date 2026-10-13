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VoditeljkaDušica Jakovljević i u situacijama koje nemaju veze sa njenim poslom uspeva da pronađe razlog za osmeh. Ovoga puta pažnju je privukla objavom sa Vojnomedicinske akademije, gde joj je jedan natpis na informativnoj tabli odmah zapao za oko.

Dok su na putokazu označene različite medicinske službe i odeljenja, Dušica je primetila i oznaku „TV-studio“. S obzirom na to da je godinama deo televizijskog sveta, nije iznenađenje što ju je upravo taj detalj podsetio na njeno radno okruženje.

Voditeljka je fotografiju podelila sa pratiocima na Instagramu, a uz nju je ostavila i kratku, duhovitu poruku.

- I na VMA kad dođem, mene bi u TV studio - napisala je Jakovljevićeva.

Iako je svoj dolazak u ovu zdravstvenu ustanovu iskoristila za šalu, Dušica nije otkrila zbog čega se tamo našla, pa detalji o njenoj poseti za sada nisu poznati.

1/6 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Instagram

Onače, dok na poslovnom planu godinama gradi karijeru pred kamerama, Dušica veliku pažnju posvećuje i porodici, a posebno je ponosna na ćerku Anđelu.

Mlada naslednica odlučila je da krene potpuno drugačijim putem od majke, a njen uspeh na prijemnom ispitu za Stomatološki fakultet bio je poseban razlog za slavlje. Anđela je uspela da se upiše na budžet, čime je ostvarila važan korak ka željenoj profesiji.

Kako je ranije isticala, televizija je ne privlači u istoj meri kao njenu majku, jer sebe vidi u medicini. Među njenim profesionalnim ambicijama našla se i plastična hirurgija.

Foto: Printscrean