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Kada je Ana Marija Kikoš 2006. godine ušla u rijaliti program "Veliki brat", ubrzo je dospela u žižu interesovanja javnosti jer se saznalo da je bila u braku sa poznatim folkerom Dadom Polumentom.

Pre toga, Ana Marija Kikoš je pratila pevača na turnejama kao igračica, gde su se zbližili i započeli emotivnu vezu.

Iz ove zajednice dobili su sina Dorijana, ali brak nije dugo potrajao. Dado je u vreme njihove ljubavi svojoj izabranici posvetio veliki hit "Nije Ana, nije Marija".

Momak od 19 godina. Divan, brižan, pametan, istrajan, osmeh koji donese kad uđe u kuću je neprocenjiv, kad se ljuti na mamu neprocenjivo je, kad se šali sa mamom neprocenjivo je, taj 02.08.2004. mi je doneo sve, jedino života vredno i čudesno savršeno! Zato mama slavi ovaj dan, a tebi želi srećan rođendan i prevrnula bi sve svemire ovog sveta i izokrenula sve galaksije za tvoju sreću - napisala je Ana Marija jednom prilikom o sinu na svom Instagram profilu.

Foto: Printskrin/Instagram

Tuča sa Kačavendom

Nakon izlaska iz javnog života, o Ana Mariji se pisalo u kontekstu estetskih korekcija za koje neki navode da je preterala i da više ne liči na sebe.

O bivšoj supruzi Dada Polumente nedavno je govorila i Milena Kačavenda, učesnica rijalitija „Zadruga 7 - Elita“, koja je iznela detalje o njihovom fizičkom sukobu u noćnom klubu.

"Pobijem se u klubu, raščerupam ženu bivšu od Dada Polumente, Ana Mariju, unakazim je od batina, oni zovu Srđana on kaže da spava i ugasi telefon. I najviše mrzim pretnje, Srđan i ja smo se razveli i svi me sad testiraju, nismo u nikakvom odnosu, nismo se svađali samo je jedan dan predložio da se razvedemo i niko ne zna zašto", rekla je Kačavenda.

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