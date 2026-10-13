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Miljana Kulić i Filip Car žestoko su se posvađali u "Eliti 10". Do haosa između njih dvoje došlo je na početku "Igre istine".

Naime, Miljana je postavila pitanje Aneli Ahmić da objasni šta se dešava u njihovom odnosu i kako će sad ostali takmičari da ih gledaju.

Tad se Car iznervirao i počeo da psuje i vređa Miljanu nazivajući je kravom debelom.

Ona je na njegove psovke odgovorila "mamu svoju" što ga je dodatno izbacilo iz takta.

- Ne pominji mi mamu. Ubacite nekog za ovu budaletinu. Nisam ti je Karić - govorio je Car.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

Tokom sukoba Car je prišao Miljani, uneo joj se i pljunuo.

- Ti si taj koji vređa moju porodicu, smeće jedno. Niko te nije provocirao, ja sam postavila pitanje Aneli - dodala je Kulićeva.

Odnos između Aneli i Cara je nedefinisan. Malo se vole, malo se svađaju. Čak su hteli i bebu da prave u rijalitiju, a onda je puklo.

Aneli se upravo Miljani žalila na taj odnos, te je zbog toga Kuliećeva Ahmićevoj postavila pitanje.