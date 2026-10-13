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Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom Jovanom Pajić. On je otkrio detalje njihovog dogovora nakon kraha braka.

Sale Tropiko se najpre kroz osmeh našalio na račun bivše supruge, pa izneo detalje njihovog emotivnog i porodičnog odnosa.

— O Jovani ne mogu da pričam, zabranjeno mi je da pričam o tome. Šalim se, mnogo smo se voleli i završili smo našu životnu priču i imamo hvala Bogu dvoje sjajne dece — rekao je pevač u podkastu „Zmajkast“.

1/8 Vidi galeriju Sale Tropiko Foto: Kurir Televizija

„Ona je divna žena i majka“

Sale je istakao da je sa Jovanom postigao dobar dogovor i da su, uprkos razvodu, ostali potpuno posvećeni odgoju ćerki. On je bivšu suprugu opisao kao divnu ženu i majku.

Govoreći o njihovim naslednicama, pevač je otkrio da su tinejdžerke izuzetno talentovane, ali da im je škola trenutno na prvom mestu.

— Ona je divna žena, deca su talentovana ali nemaju vremena da ispoljavaju talenat zbog škole. Helena sjajno peva, ali sada nema vremena za to. Ako Bog da, možda jednog dana ostvari to, naravno sve bez naše prisile. To su tinejdžerke koje rastu svojim tempom i imaju svoje svakodnevne obaveze — objasnio je Sale.

Jovana Pajić: „Definitivno se nikada više neću udati“

1/5 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Dok je Sale otvoren za nove emotivne izbore, Jovana Pajić je ranije u emisiji „Ako progovorim“ otkrila da nema nameru da ponovo staje na ludi kamen.

— Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati — poručila je nedavno pevačica.

kurir / blic